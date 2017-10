"Paradigma cu care profesorii s-au obişnuit până acum s-a schimbat"

Interviu cu Mirabela Amarandei, consilierul ministrului Educației:

"Paradigma cu care profesorii s-au obișnuit până acum s-a schimbat"

- Metodologia specifică faptul că, în momentul în care un document nu este încărcat pe platformă, el nu mai poate fi adus ulterior la interviu. Vorbim de documente care să ateste studiile sau parcursul profesional. În ceea ce privește documentele administrative, se știe foarte bine că, în momentul în care ni s-a sesizat că unii au încurcat documentele, că au fost respinși pentru că au încărcat certificat de căsătorie în loc de certificat de naștere, deci pe documente administrative, am permis la momentul respectiv o îndreptare a situației.Legat de documentele care să ateste parcursul profesional, ele au fost încărcate pe platformă în momentul depunerii candidaturii și ele nu mai pot fi aduse la interviu. Nu aș vrea să generalizez, dar există și posibilitatea ca unii candidați să nu-și fi încărcat anumite documente, și avem situații de genul acesta, dar au venit apoi cu ele la interviu.Mai mult decât atât, tocmai pentru a securiza zona aceasta de diplome, comisiile nu au avut acces la aceste documente decât la momentul interviului. Deci nu se poate afirma că au fost șterse documente, fiind securizate în cadrul platformei. Mi-e greu să cred că au existat scăpări de genul unor documente, dar nerecepționate. Ci mai degrabă vin cu ele în completare la interviu.- N-aș vrea să le judec doar dintr-o anumită perspectivă și mi-e greu să trag o concluzie la acest moment. Comisiile sunt suverane în deciziile lor și mi-e greu să dau o diagnoză asupra situației din Constanța. Vom veni cu o diagnoză asupra concursului după ce vom încheia toate etapele și vom face o trecere în revistă a concursului, respectiv a tot ceea ce a însemnat el.- Celor care afirmă acest lucru le dăm o veste: nu mai suntem în paradigma vechilor concursuri. Începând chiar cu testul grilă și cu tipurile de aptitudini pe care noi ni le-am propus să le evaluăm, până la modalitatea de abordare - și a CV-ului, și a evaluării planului de dezvoltare instituțională. Dacă până acum se punea accent foarte mare pe cunoașterea legislației, anul acesta noutatea a fost că am evaluat aptitudinile și competențele, respectiv cele cognitive și manageriale. Mai mult decât atât, am încercat să punem candidații în situația dezvoltării și analizării unor planuri de dezvoltare instituțională, astfel încât să vedem dacă ei pot să aibă o viziune cu privire la dezvoltarea propriei școli. Paradigma cu care profesorii s-au obișnuit până acum s-a schimbat. Asta și ca răspuns la nevoile și la dinamica școlii, dar și a evoluției sociale, evident.- N-aș vrea să vorbesc de bulversare. Evident că, în momentul în care s-a elaborat calendarul, am luat în considerare și faptul că vor trebui făcute mici intervenții pe mișcarea de personal, iar acest lucru se va întâmpla în vacanța intersemestrială. Deci nu în timpul cursurilor, așa cum au susținut unele persoane. Clar vor fi făcute niște ajustări și noi sperăm ca acestea să nu bulverseze cu mult actul de predare. Vor fi ajustări fine, pentru că nu vorbim de mase mari.- 60 în raport de câte sute de profesori? Vom încerca să găsim soluții și pentru cei care vor pleca de la catedră. Se știe foarte bine că acei directori au catedra rezervată. Or, în momentul în care ești suplinitor, îți asumi faptul că la un anumit moment acel director își va prelua catedra rezervată. Pe de altă parte, când ești suplinitor, îți poți asuma și niște riscuri. Sperăm sincer ca mișcarea de personal pe care o vom organiza în vacanța intersemestrială să nu perturbe activitatea de la clasă. E în interesul nostru primar ca elevii să nu resimtă aceste mici acomodări.