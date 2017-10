Până când pot fi depuse cererile pentru tichetele sociale pentru grădiniţă

Până când pot fi depuse cererile pentru tichetele sociale pentru grădiniță

Începând de anul acesta, părinții copiilor preșcolari vor primi tichete sociale în valoare de 50 lei, cu condiția ca micuții să meargă zilnic la grădiniță. Tichetele vor putea fi folosite pentru a cumpăra celor mici mâncare, haine și rechizite. Cererile pentru acordarea tichetelor în acest an școlar trebuie depuse de unul dintre părinți, la pri-măria din localitatea de domiciliu, până la finalul lunii aprilie.Conform prevederilor din Codul Fiscal, stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale și nu este impozabil. În plus, acesta nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere sau la stabilirea veniturilor în baza cărora se acordă beneficii de asistență socială sau alte prestații sociale, și nu se urmărește silit decât pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu același titlu.De stimulentul educațional acordat sub formă de tichete sociale vor beneficia copiii din familii defavorizate, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România, în vederea creșterii accesului la educație al acestora. De asemenea, actul normativ stabilește că stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau locuință (persoane fără adă-post), numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.