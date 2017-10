Palmaresul unui concurs de tradiţie la Liceul "George Călinescu"

Palmaresul unui concurs de tradiție la Liceul "George Călinescu"

Concursul de limba franceză „Le Petit Renard” - secțiunea cu participare directă, în organizarea profesoarelor Marinela Mitrenga și Janetta-Daniela Bărăitaru, este deja o tradiție, fiind la a 24-a ediție.Găzduit de Liceul Teoretic „George Călinescu”, începând din acest an, concursul este înscris în Calendarul Activi-tăților Educative Regionale și Interjudețene aprobate de Ministerul Educației Naționale. Proiectul este propus de catedra de limba franceză a liceului, desfășurându-se în colaborare cu elevii de clasa a XII-a din filiera bilingvă franceză și în parteneriat cu Alianța Franceză Constanța.Ca în fiecare an, elevii clasei a XII-a bilingv franceză au organizat, moderat și evaluat rezultatele concursului, coordonați de cei doi profesori, aproximativ 100 de elevi constănțeni testându-și cunoștințele de limba franceză într-o manieră ludică, în timp ce profesorii lor au participat la sesiunea de comunicări pe teme de didactica predării limbii franceze, ce vor fi publicate în revista bilingvă „Le Petit Renard”.Premianții acestei ediții au fost pre-miul I - Școala Gimnazială nr. 23 Con-stanța, premiul II și III - Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Cernavodă, mențiuni - Liceul Teoretic „G. Călinescu”, Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu, Școala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord.Secțiunile on line ale proiectului „Le Petit Renard” - concurs de bandă desenată și concurs de creație literară „Ecrivains en herbe” - sunt încă deschise elevilor din întreaga țară, pînă pe 15 aprilie. Anul acesta, competiția este dedicată comemorării celor 2000 de ani de la moartea poetului Ovidius.