Palmaresul Olimpiadei naţionale de limba turcă

Palmaresul Olimpiadei naționale de limba turcă

Ştire online publicată Marţi, 25 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Constanța a fost gazda Olimpiadei naționale de limba turcă, festivitatea de premiere având loc vineri. Olimpiada s-a desfășurat pe două secțiuni - limba turcă maternă și modernă.La secțiunea Limba turcă maternă, învățământ gimnazial, primele trei locuri au fost ocupate de: Rifat Arzu Aylin (clasa a V-a), premiul I - Școala Gimnazială „C-tin Brâncuși” din Medgidia, Koșkan Melissa (clasa a V-a), premiul II - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, Ablachim Erin (clasa a V-a), premiul III - Liceul Teoretic „Traian” din Constanța; Suliman Dilara (clasa a VI-a), premiul I - Școala Gimnazială „C-tin Brâncuși”, Medgidia, Memet Merve Nur (clasa a VI-a), premiul II - Liceul Cobadin, Bechir Amela, (clasa a VI-a), premiul III - Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia; Yusuf Zehra (clasa a VII-a) premiul I - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Bolat Onurcan (clasa a VII-a), premiul II - Școala Gimnazială nr. 24„ Ion Jalea”, Rașit Fatime (clasa a VII-a), premiul III - Liceul Cobadin; Akyol Humeyra (clasa a VIII-a) premiul I - ISB, Arslan Aysun Ebru (clasa a VIII-a), premiul II - Școala Gimnazială Ciocârlia, Husein Nur (clasa a VIII-a), premiul III - Școala Gimnazială nr. 30 „Gh. Țițeica”.La învățământ liceal, premiile au fost câștigate de: Guneș Berkant (clasa a IX-a), premiul I - Liceul Teoretic „Ovidius”, Etem Alev (clasa a IX-a), premiul II - Colegiul Național „K. Ataturk”, Medgidia; Uysal Merve (clasa a X-a), premiul I - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Apti Elif (clasa a X-a), premiul II - Liceul Teoretic „Emil Palade” - Constanța, Avcimina Begul (clasa a X-a) premiul III - ISB; Sercan Melis Aleyna (clasa a XI-a), premiul I - Colegiul Național „K. Ataturk”, Husein Fatima (clasa a XII-a) premiul I - Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Unsalan Melisa (clasa a XII-a) premiul III - Liceul Teoretic „Ovidius”.