Palmares bogat la concursurile de dans, pentru elevii Colegiului "Regina Maria"

Elevii secției coregrafie a Colegiului Național de Arte „Regina Maria“ au participat, zilele trecute, la două concursuri importante: Festivalul Național de Dans D’Aor Grand Prix, de la Bușteni, și Festivalul Național de Dans pentru Copii și Tineret „Lui’s Star - Grand Prix - Constanța.Dedicația elevilor și a profesorilor la Festivalul Național de Dans D’Aor Grand Prix a fost răsplătită cu premiul întâi solo dans clasic, obținut de elevul Vlad Țențu, din clasa a X-a, pregătit de prof. Delia Boeru, calificat la Finala de la Viena - Vibe și Atena-Grecia, și cu premiul al doilea solo dans clasic, obținut de eleva Dalia Petrovici, din clasa a V-a, pregătită de prof. Carmen Chilea.De asemenea, palmaresul reușit de elevi la Festivalul Național de Dans pentru Copii și Tineret „Lui’s Star - Grand Prix este și mai bogat. Aceștia au reușit performanța de a câștiga premiul întâi solo dans clasic - Alessia Negoi, clasa a VI-a, premiul întâi solo dans clasic - Mara Caraivan, clasa a IX-a, premiul întâi solo dans clasic Marius Merdicos, clasa VIII-a, premiul al doilea solo dans clasic - Francesca Coteanu, clasa a VIII-a, premiul II solo dans clasic - Bianca Busuioc, clasa a VIII-a, premiul al doilea solo dans clasic - Luca Edis, clasa a VIII-a, și premiul al treilea - Iasmin Ramazan, clasa a VIII-a, pregătită de prof. Carmen Chilea; premiul I solo dans contemporan - Francesca Coteanu, clasa VIII-a, premiul întâi solo jazz - Francesca Coteanu, clasa VIII-a, premiul întâi solo dans liric - Iasmin Ramazan, clasa a VIII-a, premiul al doilea solo dans liric - Diana Enache, clasa VIII-a, premiul al treilea solo dans liric - Bianca Busuioc, clasa a VIII-a, premiul întâi solo dans contemporan - Marius Merdicos, clasa a VIII-a, premiul doi solo dans contemporan - Luca Edis, clasa a VIII-a, premiul întâi solo dans contemporan - Andreea Bică, clasa a XI-a, premiul al doilea solo dans contemporan - Giulia Amelian, cls a XI-a, premiul întâi duo dans contemporan - Francesca Coteanu și Marius Merdicos, clasa a VIII-a, și premiul întâi duo dans liric - Francesca Coteanu și Bianca Busuioc, clasa a VIII-a, coregrafia și pregătirea prof. Roxana Xenis-Oprea, premiul întâi solo dans contemporan - Raluca Pleșca, clasa a IX-a, premiul întâi duo dans de caracter Raluca Pleșca și Justin Popa, clasa a IX-a, premiul al doilea solo dans liric - Daria Nicoară, clasa a IX-a, și premiul al doilea solo open - Justin Popa, clasa a IX-a, coregrafia și pregătirea prof. Delia Boeru, premiul întâi solo dans clasic - Ana Lungu, clasa a VI-a, premiul întâi solo dans clasic - Maria Rusu, clasa a VI-a, premiul întâi solo dans clasic și premiul Special - Lumea Dansului - Maria Rață, premiul întâi solo dans contemporan - Maria Rusu, clasa a VI-a, premiul al treilea solo dans contemporan - Maria Rață, clasa a IX-a, premiul al treilea solo dans contemporan ansamblu clasa a V-a, pregătirea și coregrafia prof. Silvia Mitroi, premiul II solo dans clasic - Diana Lungu, clasa a VI-a, premiul al doilea quartet dans de caracter, clasa a VI-a, premiul al treilea solo dans clasic Alesia Abdulhai, clasa a VI-a, premiul întâi duo dans clasic Diana Lungu și Iris Milea clasa a VI-a, premiul întâi solo dans clasic - Daria Nicoară, clasa a IX-a, premiul întâi ansamblu dans de caracter, clasa a VI-a, pregătirea și coregrafia prof. Mariana Baran, premiul al doilea solo dans contemporan - Ioana Radu, clasa a XI-a, coregrafia și pregătirea prof. Bianca Manta și premiul al doilea solo dans clasic - Izabela Sima, clasa a VII-a, pregătirea prof. Eva Spirescu.Organizatorii au oferit profesorilor Carmen Chilea, Roxana Xenis-Oprea, Delia Boeru, Silvia Mitroi, Mariana Baran, Bianca Manta și Eva Spirescu câte o Diplomă de excelență, pentru prestația de valoare a elevilor.