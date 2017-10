Palatul Ştirbey din Buftea, scos la vânzare

Palatul Știrbey din Buftea, scos la vânzare

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Palatul Știrbey din localitatea Buftea, aflată la circa 20 kilometri de București, este de vânzare pentru circa 20 milioane de euro. Prețul include și parcul de 24 de hectare, potrivit unor surse din piață, citate de News.ro.Construit în 1864 dupa model elvețian, Palatul Știrbey este cea mai importantă clădire istorica a domeniului de la Buftea, și poate fi închiriat în prezent pentru nunți și botezuri. În 2006, proprietatea a fost retrocedată moștenitorilor familiei Știrbey, în urma unui proces câștigat de aceștia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.Parte a patrimoniului cultural și istoric național, domeniul a fost cumpărat, în 2007, de la moștenitorii familiei Știrbey, pentru circa 9 milioane de euro, de firma Bucharest Arena, care a amenajat acolo un restaurant de cinci stele și spații de cazare. Proprietatea care se află în portofoliul Regatta Estate este acum din nou de vânzare.În Buftea, Regatta Real Estate mai are la vânzare o casă cu o suprafață construită de 700 de metri pătrați, piscină și un teren de peste 3.000 de metri pătrați care are o deschidere la lac de circa 70 de metri. Prețul cerut de proprietar este de 2 milioane de euro.Piața imobiliară din România se află prezent în plină ascensiune, inclusiv pe zona imobilelor de lux. Totuși, cel puțin pe segmentul imobilelor de lux, prețurile rămân semnificativ mai mici decât în 2008.Astfel, în zona Primăverii, prețurile terenurilor variază între 2.000 și 4.000 de euro pe metrul pătrat, iar apartamentele se vând cu prețuri cuprinse între 1.500 și 5.000 de euro metrul pătrat. Astfel, prețul unui apartament situat în zona Primăverii pornește, de regulă, de la 200.000 de euro în sus.Regatta Real Estate are la vânzare două terenuri în zonă, unul de 2.500 de metri pătrați, iar altul de 2.400 de metri pătrați, iar prețul de vânzare se învârte în jurul valorii de 2.000-2.500 de euro metrul pătrat.