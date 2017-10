Palatul Copiilor şi miza imobiliară de milioane de euro. Se doreşte falimentarea şi distrugerea bazei?

4

Fiul lui Scorilo

Unii chiar cred ca votul lor a contat la alegerea primarului Fagadau.Constantenii in naivitatea lor cred in forta democratiei si in valabilitatea sistemului electoral din Romania.Toti ne inselam si toti trebuie sa intelegem ca Decebal Fagadau a fost propus si apoi ales de un singur om:de Mazare.Mazare si Fagadau la randul lor au fost ajutati/sprijiniti de partidul lor,apoi de oligarhia locala,de grupurile locale de interese si de partidele de opozitie,in principal de PNL-local. Da,politicienii din PNL care azi se cred fețe bisericesti,aflati vezi doamne in opozitie,ei l-au ajutat,cu buna stiinta, pe Fagadau sa ocupe scaunul de primar.La fel se va intampla si in 2020,cu siguranta.Discutam maine sau cu prima ocazie despre golanii din PNL.Decebal Fagadau este garantia ca nimic nu se schimba dupa plecarea lui Mazare,este garantia ca grupurile de interese locale isi vor continua nestingheriti afacerile necurate.Cand noi spunem ca Fagadau este fiul lui Mazare stim ce spunem.Chiar a fost scolit la "curtea" lui Mazare.Poate credeti ca Fagadau si cativa functionari din preajma lui sunt singurii beneficiari ai marelui tun imobiliar care in cazul asta se numeste afacerea Palatul Copiilor.Nu ! Fagadau si functionarii lui sunt doar intermediari.In buzunarul lor raman putini bani,reletiv putini.Sefii lor de la Bucuresti nu le-ar tolera jaful imobiliar daca banii nu ar pleca la partid/partide.Aia nu sunt prosti si nici orbi.Sa nu uitati ca toti se trag din FSN care la randul lui se trage din PCR.Intrebati-l pe Fagadau de ce nu a pomenit nimic despre Palatul Copiilor in campania electorala din 2016.Nu a spus nimic pentru ca trezea suspiciuni inca de la inceput asupra mandatului.Intrebati-l pe Fagadau,chiar daca este tarziu,intrebati-l ce A PROMIS in campania electorala dar nu are de gand sa faca si ce NU A PROMIS in campania electorale si va face cu siguranta.V-am mai rugat o data sa-l intrebati,domnilor de la Cuget Liber.Eu va spun ce nu a promis dar va face cu siguranta:desfiintarea parcurilor si a spatiilor verzi,jaful imobiliar.Deja se vede,nu ma puteti contrazice.Am spus-o si anul trecut.Nu ati crezut.