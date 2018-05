„Pâine şi Mâine”. 1.256 de copii din 31 de sate beneficiază zilnic de after-school și o masă caldă

„Pâine și Mâine”. 1.256 de copii din 31 de sate beneficiază zilnic de after-school și o masă caldă

În mediul rural, riscul de abandon școlar este de trei ori mai mare față de mediul urban, iar analfabetismul funcțional afectează peste 30% dintre copiii cu vârste între 7 și 12 ani . Studiul Bunăstarea Copilului în Mediul Rural dezvoltat de World Vision semnalează și probleme în nutriția copiilor: unul din zece copiii merge la culcare flămând, iar jumătate dintre părinți nu pot oferi copiilor o dietă minim acceptabilă (alimente din fiecare grupă alimentară).Pentru a preveni abandonul școlar, World Vision a demarat Programul Pâine și Mâine în anul 2016.„Nu putem vorbi de un viitor al României fără a ne ocupa de problema abandonului școlar și a analfabetismului funcțional în rândul copiilor. Putem alege să ne implicăm acum pentru a combate abandonul școlar sau putem plăti mai târziu!”, a declarat Daniela Buzducea, Director Executiv al Fundației World Vision România.Proiectul Pâine și Mâine are ca obiectiv imediat scăderea abandonului școlar și contribuie, pe termen lung, la combaterea efectelor sărăciei. Studiile arată că diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de la 17,5%, cât este în prezent, la 10% , media europeană, ar atrage cu sine și un avantaj economic, printr-o creștere de 0,38% a PIB. De asemenea, potrivit Anchetei asupra Veniturilor și Condițiilor de trai din 2012, (SILC), un an în plus de școală crește veniturile unui individ cu 8,05%, iar în cazul unei familii, cu 9,07%.De asemenea, programul Pâine și Mâine intervine în ameliorarea nutriției copiilor, prin oferirea unei mese calde la școală și ajută la îmbunătățirea rezultatelor școlare, printr-un program after school. Mai mult, pe durata verii, alimentația corespunzătoare este asigurată prin donații de pachete alimentare, iar programele de educație, școli de vară, excursii și activități continuă atât pentru elevi cât și pentru părinți sau familie.