La deschiderea anului universitar

Ovidius Next Top Model

Ieri dimineață, circulația în zona sensului giratoriu de la intrarea în stațiunea Mamaia a fost de-a dreptul sugrumată în jurul orei 11. Era ora la care Universitatea „Ovidius“ a programat deschiderea festivă și cum un student bine cu un BMW se ține… a fost de-a dreptul bătaia de joc a nervilor. A urmat chinul locului de parcare și mai marele chin la plecare, când, în hărmălaia produsă, câteva mașini au fost blocate de alte limuzine. Înainte de intonarea imnului academic Gaudeamus, platoul dintre cele două module de la Campusul Universității „Ovidius” a sunat de muzică rock. C-așa-i în viața de student… Am avut timp să admirăm „flora și fauna” anului universitar 2011-2012 în cetatea ovidiană. Și la des-chiderea de anul acesta, studentele s-au întrecut care pe care mai cu blănițe, tocuri de 12 cm, nu mai vorbim de batiste pe post de fuste sau te miri ce alte accesorii tocmai potrivite pentru curtea universității, nicidecum pentru… club. Adevărul este că nu e tocmai comod să fii femeie cadru universitar, ci mai repe-de… domn profesor! „Începeți cu un rector și terminați cu altul!“ Mai devreme, la ora 10, când la Universitatea Maritimă Con-stanța a fost declarat deschis anul universitar, am avut surpriza să aflăm, de la vice-primarul Decebal Făgădău - care a răspuns invitației la ambele evenimente, și de la Universitatea „Ovidius” -, că, pentru prof. univ. Cornel Panait, acesta este ultimul mandat de rector. Conform Legii Educației Naționale nr. 1, rectorii nu pot candida mai mult de două mandate, dar nici după vârsta de pensionare, așa încât, în luna martie a anului viitor, și la UMC vom asista, ca și în cazul prof. univ. dr. Victor Ciupină, de la „Ovidius”, la alegerile pentru un nou rector. Cât despre vestimentația studentelor umeciste, se vede treaba că își asumă „înrolarea” la bordul navelor, pentru căn-am remarcat decât cel mult două-trei „batiste” pe post de fustă și în rest numai… blugi pe toată linia. Săptămâna aceasta constituie o perioadă de acomodare, universitarii anunțându-și studenții că orarul va fi afișat de pe o zi pe alta, până la intrarea în ritm. Cert este că va fi un an greu și pentru lumea universitară, întrucât clasificarea realizată de Asociația Universităților Europene a răscolit multe orgolii și ambiții, pentru a căror mărire se vor căuta soluții de redresare.