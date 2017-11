"Ovidius îndrăgostit" şi "Desculţ în parc", la Teatrul de Stat

"Ovidius îndrăgostit" și "Desculț în parc", la Teatrul de Stat

Teatrul de Stat Constanța (TSC) va prezenta, week-end-ul acesta, premiera „Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit”, o dramatizare după un roman al lui Marin Mincu.Spectacolul se va juca vineri, 30 noiembrie, apoi pe 1 și 2 decembrie, care, de altfel, va marca și sărbătorirea Zilei Naționale a României, dar va avea și rolul de a-l comemora pe profesorul Marin Mincu, decedat în urmă cu opt ani. În plus, teatrul va organiza și un simpozion, care va avea același scop, după care urmează alte reprezentații ale piesei pe 7, 8, 16 și 17 decembrie. Toate spectacolele pot fi vizionate de la ora 19.00.Din distribuție fac parte: Constantin Florescu, Georgiana Mazilescu (Leca), Marian Adochiței, Georgiana Rusu, Cristian Osoloș, Laura Iordan Adrian, Florina Stănculeț, Laura Crăciun, Alina Manțu etc. Spectacolul este regizat de Alexander Hausvater, în scenografia Mariei Miu, pe o muzică de Mircea Kiraly și o coregrafie semnată de Lorant Andras.v v vDuminică, 3 decembrie, de la ora 19.00, constănțenii sunt invitați la Teatrul de Stat, unde vor avea ocazia să revadă pe scenă cuplul de redutabili actori Nina Udrescu - Liviu Manolache, în faimoasa comedie romantică „Desculț în parc”, scrisă de Neil Simon.Piesa prezintă povestea de dragoste cu un cuplu de tineri căsătoriți, care învață să-și trăiască și să-și păstreze dragostea. Pe scena constănțeană, Tani Ștefu și Florina Stănculeț sunt cei doi tineri îndrăgostiți din prim plan, iar Liviu Manolache este și actor, dar și regizor al acestui spectacol. Într-un rol secundar apare Gelu Ciobanu.