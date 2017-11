"Ovidius îndrăgostit", pe scena Teatrului de Stat

Teatrul de Stat le pregătește constănțenilor, pentru acest sfârșit de lună, o nouă premieră: „Ovidius in love” („Ovidius îndrăgostit”), în regia lui Alexander Hausvater. Potrivit reprezentanților teatrului, acesta nu va fi un spectacol doar pentru intelectuali, ci unul pentru toată lumea, pentru că teatrul veritabil, realizat în toate dimensiunile sale, este o sărbătoare pentru oameni.Spectacolul „Ovidius in Love” a obținut cel mai mare punctaj la concursul organizat de Primăria Constanța pentru finanțarea proiectelor culturale cu tematica „Bimilenar Ovidius”. Mai mult decât atât, premisele acestui proiect au fost date de coincidența întâlnirii unor elemente și unor oameni, în contextul sărbătoririi celor două milenii scurse de la moartea marelui poet Ovidius.Totodată, în urmă cu câțiva ani, profesorul și scriitorul Marin Mincu a publicat chiar un roman care tratează exact această temă, „Moartea la Tomis. Jurnalul lui Ovidius”.Ca urmare, cei care doresc să-l vadă pe scenă pe Ovidius trebuie să știe că spectacolul se va juca timp de trei zile consecutiv, pe 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie, care, de altfel, va marca și sărbătorirea Zilei Naționale a României, dar care va avea și rolul de a-l comemora pe profesorul Marin Mincu, decedat în urmă cu opt ani.În plus, teatrul va organiza și un simpozion, care va avea același scop, după care urmează alte reprezentații ale piesei, pe 7, 8, 16 și 17 decembrie.