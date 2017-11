"Ovidius in Love" aduce jurnalul unui exilat îndrăgostit la Constanţa

"Ovidius in Love" aduce jurnalul unui exilat îndrăgostit la Constanța

Teatrul de Stat Constanța (TSC) va prezenta, la sfârșitul lunii noiembrie, o nouă premieră pentru spectatorii de la malul mării. „Ovidius in Love. Jurnalul unui exilat îndrăgostit“ se va juca și în decembrie, piesa fiind o dramatizare după un roman al lui Marin Mincu.Spectacolul se va juca timp de trei zile consecutiv, pe 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie, care, de altfel, va marca și sărbătorirea Zilei Naționale a României, dar va avea și rolul de a-l comemora pe profesorul Marin Mincu, decedat în urmă cu opt ani. În plus, teatrul va organiza și un simpozion, care va avea același scop, după care urmează alte reprezentații ale piesei, pe 7, 8, 16 și 17 decembrie.Din distribuție, fac parte: Constantin Florescu, Georgiana Mazilescu (Leca), Marian Adochiței, Georgiana Rusu, Cristian Osoloș, Laura Iordan Adrian, Florina Stănculeț, Laura Crăciun, Alina Manțu etc. Spectacolul este regizat de Alexander Hausvater, în scenografia Mariei Miu, pe o muzică de Mircea Kiraly și o coregrafie semnată de Lorant Andras.„Discuțiile despre acest proiect au început în urmă cu aproximativ un an, mai ales că Alexander Hausvater a fost invitat să-i vadă pe actorii noștri, pentru o montare în 2017, și atunci am îndrăznit să-l întrebăm dacă nu ar fi interesat de realizarea unui spectacol Ovidius, mai ales că anul 2017 este dedicat acestuia, iar pentru noi, ca instituție de cultură, este o datorie morală să avem proiecte legate de Ovidiu, poetul iubirilor gingașe. Mai mult decât atât, cunoscând faptul că Alexander Hausvater a mai făcut o dramatizare după Marin Mincu, am îndrăznit să-i propunem această variantă pe care a primit-o cu mare bucurie”, a declarat directorul TSC, Dana Dumitrescu.La rândul său, renumitul regizor Alexander Hausvater a precizat că teatrul este un fenomen istoric, care trebuie să reacționeze ca o instituție vie la ceea se întâmplă zi de zi, în sala în care teatrul se găsește.„Sala în care teatrul acesta se numește România, în care la fiecare zece minute se întâmplă ceva de necrezut, într-o politică absolut de necrezut, într-o situație în care omul are nevoie de principii, are nevoie de modele, de a gândi pozitiv, pentru că altfel este condus de hoți, mârșavi, mincinoși. De asemenea, teatrul trebuie să răspundă la acest lucru și să spună «Există în noi, în Țara Românească, oameni buni, oameni inteligenți, oameni cu imaginație și, mai ales, oameni care pot să iubească»”, a explicat el.În consecință, orice proiect pe care îl face un artist trebuie să fie despre iubire, despre ceva pozitiv și să spună oamenilor din Constanța și restului României că în fiecare din noi există un potențial constructiv, care nu este utilizat și, neutilizându-l, lăsăm mârșavii să ne conducă, lăsăm să trăim ce trăim în fiecare zi.Înainte de orice, piesa „Ovidius in Love” („Ovidiu îndrăgostit”) vorbește despre necesitatea schimbării și a ieșirii din acest moment de paralizie totală, pentru a ne schimba, a mai spus regizorul.În plus, acesta este de părere că, din punct de vedere organizatoric, i se pare un fenomen rar când teatrul principal dintr-un oraș se aliniază cu organele care conduc, în cazul acesta Primăria Constanța, pentru a face un proiect ce reprezintă acest oraș.