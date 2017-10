Ovidiu Cupşa, de la navigaţie la rimă. "Nu mă pot împăuna poet, dar sunt fascinat de poezie!"

Ovidiu Cupșa, de la navigație la rimă. "Nu mă pot împăuna poet, dar sunt fascinat de poezie!"

Despre Ovidiu Sorin Cupșa, consilier județean și directorul general al CERONAV, se scrie în presă mai ales din perspectivă… marinărească, latura mai puțin cunoscută, de autor de poezie, revelându-se mai pregnant în virtual. „Nu mă pot considera poet, chiar dacă public poezie. Nu mă pot împăuna pentru că nu mă consider un consacrat. Îndeobște încep să scriu o poezie, dar nu știu unde ajung… ba chiar la final am senzația că s-a scris singură. Actul în sine de a scrie o poezie îl consider o revelație, și nu un act elaborat”, mărturisea, zilele trecute.Prima poezia, intitulată „Dacii și romanii”, a scris-o în clasa I. Îi datorează această pasiune tatălui său, care, deși nu era considerat un erudit, colabora cu reviste literare, încă de prin anii ‘60-70. „Una dintre cele mai mari pierderi pe care le-am resimțit a fost aceea de a nu fi păstrat caietul de însemnări al tatălui meu. Am fost crescut de bunicii din partea mamei, care m-au învățat să citesc încă de la vârsta de 4 ani, iar în grădiniță le citeam colegilor mei povești. Îmi amintesc că primul roman pe care l-am citit «Georges», de Alexandre Dumas, a fost în vacanța dinaintea intrării în clasa I și avea să-mi marcheze copilăria, cu actele de capă și spadă și personajele lui de onoare”.În activitatea publicistică, Ovidiu Cupșa a mers pe două planuri: carte tehnică, cursuri, articole, monografii, dar și trei volume de versuri și un volum de eseuri. În total, numără 10 cărți, la care a fost autor și una la care a fost consilier editorial.Întrebat dacă poezia constituie refugiul dintr-un cotidian mult prea stresant, Ovidiu Cupșa mărturisea: „Eu nu sunt de acord cu premisa de la care se pleacă, și anume că poezia este un act de izolare. Consider că poezia este o formă de comunicare, un prilej de a transmite gânduri, sentimente, stări de spirit. Poezia nu are nicio valoare dacă o scrii, o păstrezi într-un sertar și nu o împărtășești cu ceilalți. Într-o formă sau alta, poezia și proza comunică, iar cărțile de aceea sunt scrise, să comunice, nu să te izoleze de lume. În momentul în care înțelegi lumea în mod profund, nu poți să nu rămâi fascinat de existența, civilizația și trăirile umane. Din uimire și fascinație se nasc stări de spirit pe care unii pot să le exprime, alții nu”, a mai adăugat același interlocutor.Ovidiu Cupșa își amintește cu nostalgie că regretatul om de cultură constănțean Virgil Coman a fost gazda evenimentului de lansare a primului său volum de versuri, intitulat „Iluziile unui secol”, pe care l-a lansat în Vama Veche, la invitația Asociației Wild Art.Ultima sa carte, dedicată aniversării a patru decenii de la înființarea CERONAV, se încadrează într-un alt registru, de altfel o istorie a navigației comerciale și este rodul a trei ani de muncă: „Am încercat să realizez un overview de la primul buștean cu care a plecat un om să traverseze un râu și până în zilele noastre. M-a fascinat subiectul și mi-am dorit să fie o carte de colecție atât din punct de vedere estetic, cât și al conținutului”.În final, a mărturisit că de vreo doi ani publică poezie în limba engleză pe platforma allpoetry.com. „Poezia în limba engleză este mult mai concisă decât în limba română, poate și pentru că engleza este mult mai directă”.