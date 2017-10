„Out“ cu politica din educaţie!

Sindicaliștii trag un semnal de alarmă:

„Out“ cu politica din educație!

Conducerea Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța a atras atenția că, la ora actuală, Educația a devenit o bătălie între cele două palate și un obiect de dispută politică. Iar directorii școlari numiți pe funcții pe criterii politice s-au dovedit ineficienți, dovadă modul în care a debutat anul școlar: lucrări neterminate și unități fără aviz sanitar de funcționare. „Am observat că și la nivel de județ și la nivel național, politicul are cel mai greu cuvânt de spus. Și la Constanța, unii directori au fost schimbați numai pe criterii politice, neținându-se cont de performanțe și calități manageriale. De azi dimineață (n.r. - ieri, 17 septembrie) primim numai reclamații că s-au suprapus normele didactice, că au apărut alți profesori în schemă, toate pe criterii politice", a declarat, ieri, liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, prof. Ioana Purcărea. De altfel, în cadrul Colegiului liderilor Federației sindicatelor libere din învățământul preuniversitar, întrunit vineri, în capitală, s-a înaintat propunerea ca persoanele din toate funcțiile din sistemul educațional, de la „minister până la ultimul director de școală comunală" să nu mai facă parte din niciun partid politic. Potrivit liderului constănțean, stadiul în care școlile încep anul de învățământ este o dovadă a faptului că există o mare dezorganizare „de sus până jos". „Avem bani, este adevărat, mai mulți decât am crezut, dar nu știm ce să facem cu ei. Este o mare dezorganizare. Iar unii directori școlari sunt direct responsabili de modul defectuos în care începe anul școlar. De aceea, sindicatele, întrunite în capitală, au propus ca directorii de școli să fie doar manageri, nu profesori, fiind degrevați de ore", a subliniat prof. Ioana Purcărea.