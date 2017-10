Ortodocşii şi catolicii primesc bucuria Învierii în aceeaşi zi

Două biserici, aceeași sărbătoare:

Ortodocșii și catolicii primesc bucuria Învierii în aceeași zi

Suntem în plină Săptămână Mare, când zilele sunt marcate de post, de rememorare a Patimilor lui Hristos și de apreciere a jertfei. Momentul premergător acestei perioade a fost Duminica Floriilor, atunci când Isus a intrat în Ierusalim, oamenii întâmpinându-l cu ramuri de măslin, pentru a-l preamări. A urmat pătimirea și eliminarea din lume a lui Mesia. Anul acesta, atât Biserica Ortodoxă, cât și cea Catolică, sărbătoresc Paștele în aceeași zi, pe 4 aprilie. Drept pentru care părintele Eugen Tănăsescu, director Radio Dobrogea, și Monseniorul Ștefan Ghența, parohul Bisericii Sf. Anton, Vicar Episcopal de Dobrogea, ne-au vorbit despre pătimire, jerftire, înviere, precum și despre slujbele care au loc în această perioadă. Astfel, în bisericile ortodoxe, în Săptămâna Patimilor au loc Deniile, slujbe cu semnificații speciale, dintre care cele mai importante sunt cele de joi și vineri. În Joia Mare, creștinii participă la Denia celor 12 Evanghelii, ce relatează patimile lui Isus, și este oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar Vinerea Mare este dedicată Prohodului Domnului. Tot joi va avea loc un moment special, și anume Sfințirea Sfântului și Marelui Mir, un eveniment care are loc pentru a 21-a oară în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Slujba va avea loc la Catedrala Patriarhală din București, la ceremonie urmând să participe toți arhiereii din țară. Sfântul și Marele Mir este o substanță alcătuită din untdelemn, vin și plante aromate, fiind folosită pentru ungerea la botez, prin care este împărtășit harul nevăzut al Sfântului Duh. De asemenea, este utilizat și la sfințirea bisericilor și a Sfintei Mese sau a Antimisului – bucata de pânză pe care este ilustrat momentul punerii în mormânt a Domnului. Vineri, la ora prânzului, se scoate Sfântul Epitaf, credincioșii trecând pe sub el. Un ritual a cărui semnificație ne-a fost explicată de părintele Tănăsescu: „Trecerea pe sub Sfântul Epitaf înseamnă că și noi ne facem părtași Morții și Învierii Domnului. Trecând pe sub acesta, și noi coborâm în mormânt cu Hristos, epitaful reprezentând mormântul Domnului. Atunci pogorâm în mormânt odată cu Dumnezeu și, când ieșim, înviem odată cu el; în câteva secunde rememorăm toată istoria Învierii”. Un ritual care, de multe ori, este executat mecanic, superficial, sau chiar interpretat într-o manieră laică: „Cei care trec pe sub Sfântul Epitaf să nu se gândească la noroc în viață sau în dragoste. An de an, observ o tendință de a rata sensul sărbătorilor, și de Paște și de Crăciun, când începem să avem sărbătoare fără sărbătorit. Noi îl sărbătorim pe Hristos, iar toate celelalte lucruri sunt adiacente”, a precizat părintele Tănăsescu. Anul acesta, slujba de Înviere se va ține tot pe Plaja Modern, urmând să fie adusă lumină de la Ierusalim, ca și în anii trecuți. În Joia Mare, catolicii țin Ora de Adorație Despre ceremoniile care au loc la Biserica Sf. Anton ne-a vorbit Monseniorul Ștefan Ghența, care a subliniat importanța iertării păcatelor în această perioadă, prin mărturisire și Sfânta Împărtășanie. Puterea de a aduce alinare oamenilor, prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Isus, a fost transmisă de Hristos apostolilor care, la rândul lor, au sfințit preoți și episcopi. La bisericile catolice, în Joia Mare credincioșii se adună la ora 18, când cei care s-au spovedit se pot împărtăși, primindu-l pe Hristos în inimile lor. După ceremoniile care vor accentua înființarea Sfintei Împărtășanii și după Liturghie, va avea loc o Oră de Adorație, când credincioșii vor face rugăciuni, în genunchi, înaintea Sfintei Împărtășanii. Și, pentru că anul acesta este celebrată Sfânta Preoție, în Ora de Adorație credincioșii se vor concentra asupra semnificațiilor acestui eveniment, prin rugăciunile lor. „Este sărbătorită Preoția lui Isus, pe care El a înființat-o pentru ca oamenii să aibă parte de predica, de trupul și sângele Lui și de iertarea păcatelor”, ne-a spus Mons. Ștefan Ghența. În Vinerea Mare este dezvelită crucea lui Hristos răstignit, apoi se scoate din Altar Sfânta Taină, pentru ca cei care s-au mărturisit și nu au păcate mari să poată fi împărtășiți. Ulterior, altarele sunt descoperite de toate pânzele și podoabele, biserica rămânând în doliu, cât timp Isus este pe cruce. Slujba de Înviere are loc sâmbătă, începând la ora 19:30, iar după Sfânta Liturghie credincioșii catolici merg în procesiune în jurul bisericii, cu lumânările aprinse, cinstindu-L pe Cel Înviat.