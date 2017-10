"Orizontul părinţilor este la nivelul nasului: să ia copilul notă mare!"

9

JOS STAN!

Normal, perfecta dreptate! Doar cine nu vrea sa creada ce tot strigam noi pe aici nu ne crede! Situatia la scoala 28 este speciala, inedita, extrem de periculoasa nu numai pentru asa-zisele "frustrate", dar chiar si pentru ghioceii si iepurasii din scoala-jucarie a lui STAN. Practic, scoala aceasta reprezinta un fel de stat in stat, in sensul ca aici se aplica doar legile lui STAN, isi bate joc de noi si de activitatea noastra asa cum vrea ea, cand vrea ea, fara nicio limita legala, morala sau vreo restrictionare din partea ISJ sau minister. Oamenilor dragi, este strigator la cer cum s-a dsefasurat ancheta corpului de control al Ministrului Educatiei! Noi am prezentat atmosfera anchetei in cam toatele stiri din cultura-educatie, direct sau subliminal! In realitate, frustrarea noastra vine tocmai din trufia si agresivitatea verbala, atacul direct cu care am fost tratate la momentul anchetei! Totul, absolut totul reclamat in memorii a foat periat, coafat, folosit ca arme impotriva noastra. Pentru fiecare din cei care au fost chemati la audieri era pregatita cate o strategie de atac. Fiecare dintre noi, "frustratele", urma sa fie ingropat, sa-i fie gura astupata cu fele de fel de amenintari voalate si cu atac la persoana! Stiti care sunt urmarile acestei anchete? Nu restabilirea starii de normalitate la noi in scoala, nu demitetea acestui jeg de om, PROF. DR. STAN MIHAELA, simbolul negativ al invatamantului constantean, ci mitralierea semnatarelor memoriilor, punerea acestora la colt, sanctionarea unora dintre acestea cu reducerea salariului...pe 6 luni. Scopul???? Normal, descurajarea unei eventuale actiuni de revolta, reprimarea exprimarii directe a nemultumirilor noastre, punerea noastra sub jug!!!! Cu cine? Cu ghiocei si iepurasi! De unde? Din scoala-jucarie, de unde altundeva! Amenintarile si starea de tensiune create de STAN ating pe unii din scoala mai mult decat pe altii. Iar cei care cad in capcana acestei malefice persoane, de frica, frica de orice (intrarea in dizgratie, teama pierderii postului, teama furiei parintilor montati de STAN, teama de reclamatii regizate etc) se preteaza la orice rau li se cere de catre incompetenta STAN. Asa manipuleaza STAN oamenii aici, in 28. Cu asa ceva isi consuma STAN timpul. Cu activitatile educative nu are contact si, sincer, nici nu vrea si nici nu poate, asa ca se da ragusita cand trebuie sa vorbeasca in germana sau isi asuma rezultatele obtinute de "frustrate" (proiecte, parteneriate, rezultate olimpiade si concursuri, progres clase de elevi etc). Cat despre frustrate...de ce credeti ca ii sunt incomode, chiar daca a primit FB si osanale din partea corpului de control si ISJ? Fiindca nu se lasa invinse de atacul lui STAN, fiindca sunt competente si sigure pe ce fac la clasa, fiindca nu sunt nici "amarate", nici "taratoare", fiindca continua sa-i stea lui STAN in coasta si sa isi doreasca demiterea lui STAN, fiindca isi doresc interventia in consiliile regizate de STAN, alterandu-le scenariul bine stabilit al slugoilor lui STAN, fiindca debin din ce in ce mai incomode si nu renunta sa o demaste pe STAN, cu strategiile ei imputite pesediste de manipulare si mentinere a scaunului de director in 28 doar pentru ratiuni strict subiective! JOS STAN! JOS STAN! JOS STAN!

Răspuns la: de...stan mihaela

Adăugat de : cunoscator, 17 noiembrie 2015

Afara cu coarda asta de stan!Tot timpul a facut asa cu notele ,de cand este cadru didactic!Si de aici iti dai seama de imbecilitatea ei!Nu are nicio...