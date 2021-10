Organizatorii Neversea şi Untold pregătesc festivaluri de muzică şi la munte, în Poiana Braşov

Potrivit reprezentanţilor UNTOLD, acest concept de entertainment se va mula pe specificul turismului montan, dar și pe strategia de dezvoltare turistică a regiunii și va cuprinde mai multe tipuri de experiențe, printre care două festivaluri cu tematică de vară și iarnă, precum și alte concepte de petrecere a timpului liber cu caracter semi-permanent. Acest proiect are ca obiectiv transformarea stațiunii Poiana Brașov în una dintre cele mai atractive din Europa. Proiectul va fi finanțat integral din fonduri private de către organizatorii UNTOLD și Neversea.





Aceştia au ales stațiunea montană cu cel mai curat aer din Europa - Poiana Brașov și au înaintat Primăriei Brașov o strategie pe termen lung cu un concept complex de entertainment, care să crească numărul de turiști străini în timpul săptămânii, atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii. „Cu fiecare concept creat am reușit să urcăm România în topul mondial al distracției și am atras, an de an, sute de mii de turiști din toată lumea la Cluj și la Constanța. Totodată ne dorim mereu să promovăm și să sprijinim comunitățile locale. Noi avem contribuții strategice în orice loc implementăm conceptele noastre, nu doar prin proiectele pe care le facem, cu toate plusurile pe care le aducem (impact economic, local, turistic, imagine internațională, implicare socială), ci și prin faptul că înțelegem fiecare loc și propunem o strategie care să pună în valoare cât mai bine zona respectivă și să aducă cât mai multe beneficii tuturor stakeholderilor. Explorăm de mult timp să ne extindem conceptele și la munte și ne bucurăm că am găsit viziune pe termen lung și din partea autorităților locale în cea mai vizitată stațiune pe timp de iarnă din România”, a declarat Bogdan Buta, reprezentantul UNTOLD.





Discuțiile pentru organizarea unor evenimente în Poiana Brașov au început cu autoritățile locale încă din anul 2020. Un interes imens față de acest proiect l-a avut și Asociația Hotelierilor din Brașov care le-a cerut de nenumărate ori creatorilor UNTOLD și Neversea să organizeze evenimente în zonă, care să atragă turiști și pe perioada verii.





După crearea a două din cele mai mari festivaluri din Europa, la Cluj-Napoca și Constanța, creatorii UNTOLD și Neversea pregătesc un nou concept de divertisment, special pentru stațiunea Poiana Brașov, care să dezvolte regiunea în cea mai dorită destinație montană pentru tineri, din Europa.