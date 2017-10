Organizatorii IPIFF 4 reclamă absenţa publicului

Organizatorii IPIFF 4 reclamă absența publicului

Cu o producție cinematografică românească în expansiune ideatică post-nouăzecistă, actuala ofertă a producătorilor de filme se adresează mai mult celor care mustesc de viața de după comunism, aceia care trăiesc atât de liber încât pot conjuga fără menajamente verbe exclusiv cu referire la sex și pot accepta că, deseori, nu trebuie să mai urmărești un subiect sau un fir epic, ci pur și simplu să con-struiești ca din puzzle-uri o narațiune filmată. Tinerii furioși versus clasicii peliculei! Tocmai de aceea, la un festival cum este cel pe care Constanța îl găzduiește zilele acestea, publicul țintă este cel tânăr, în mod special studenții. Din păcate, așa cum avea să afirme, ieri, Dinu Tănase, producătorul general al IPIFF, la cotidiana conferință de presă de la Cityplex, Constanța nu se compară cu un oraș cultural precum Clujul, unde TIFF a atras foarte mult public. „Este foarte ciudată Constanța pentru propaganda în mediul cultural. La multe evenimente, audiența este sub așteptări. Spre deosebire de Cluj, unde atmosfera a fost extraordinară, mediul studențesc de acolo creând o adevărată emulație creatoare”. În opinia multora, o parte de vină o au și cei care an de an nu reușesc să se achite onorabil de anunțarea din timp, pe afișe la tot pasul în oraș, a acestui eveniment ce dorește să se consacre și în peisajul maritim. „Trip” – filmul actualei generații, interzis pudibonzilor Pentru că poți să ai și peste 18 ani, dar să fii atât de… încuiat să nu guști orgii sexuale sau limbaj mult prea trivial (și sigur i-am făcut curioși deja pe mulți să-l vizioneze!). Dar cum și acestea fac parte din „regnul” post-nouăzecist, am acceptat jocul ca pe o provocare și am apreciat multe din părțile frumoase ale acestui proiect independent care ne oferă un exemplu de prietenie devotată, pe fundalul unei Constanțe probabil la fel de sumbre ca în realitate, dar cu care noi ne-am obișnuit atât de tare încât am devenit imuni. Relația extraordinară care îi leagă pe cei cinci prieteni – Yumi, Ovidiu, Dani, Ada și Cristi – este atât de frumos relevată în anumite momente, încât parcă îți este ciudă că-i unește dependența de droguri, dar și dezamăgirea și plictiseala de a descoperi stupiditatea din jurul lor. Apreciat la superlativ peste ocean, acolo unde producătoarea Florina Titz urmează un master la Universitatea Yowa, după cum afirma, ieri, Dinu Tănase, filmul a suscitat interesul americanilor, el atacând niște zone pe care mulți nu le cunoaștem și poate nici nu bănuim că se întâmplă lângă noi. Trista realitate este că trăim într-o Românie agresivă, care dezvoltă o generație marcată de droguri, sexualitate și ignoranță. Triplă reprezentație „Slumdog Millionaire” Astăzi, în sala mare a Cityplex, de la ora 11, este programat un portret de cineast – Tatiana Apahideanu, de la ora 13, la secțiunea Competiție, filmul „Cio-banul zburător”, iar seara, în cadrul Galei filmului românesc, de la ora 18 – „Cea mai fericită fată din lume” și „Boogie” (ora 20,30). La Cityplex 1 rulează în trei reprezentații, de la orele 10,30, 12,30 și 14,30, „Slumdog Millionaire”. La Rotonda Pavilionului Expozițional sunt programate în com-petiție școlile de film, iar la Cazino „La Fântâni”, de la ora 22, se reia „Vicky Christina Barcelona”.