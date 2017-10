Oră de teatru la Grupul Şcolar de Telecomunicaţii

Proiect al Teatrului de Stat în premieră națională

Oră de teatru la Grupul Școlar de Telecomunicații

Liviu Manolache, împreună cu Luiza Sarivan, Andrei Cantaragiu, Bogdan Bucătaru și Florin Roman, toți actori ai Teatrului de Stat Constanța, au oferit, ieri, liceenilor de la această instituție o punere în scenă a dramaturgiei lui Caragiale, exemplificată prin intermediul a patru schițe savuroase. Ora de teatru n-a fost prevăzută în orarul de ieri al multor elevi de la Grupul Școlar Industrial de Telecomunicații, care și-ar fi dorit să chiulească, după cum am observat, fie și de la ora de sport. Transformată fie într-un salon de așteptare, un tribunal sau o bucățică din str. Pacienții, sala de clasă a celor de la a XII-a a devenit neîncăpătoare pentru atelierul de teatru. Workshop-ul s-a dorit, inițial, interactiv. După prima scenetă, ce i-a avut ca protagoniști pe Mache și Lache, doi liceeni de la Telecomunicații au improvizat o scenetă având ca temă centrală conflictul între prieteni. De altfel, cei doi, Robert Brânză, împreună cu Vlad Fleșeriu, ambii elevi în clasa a X-a, au făcut parte din echipa de voluntari care a pus în scenă piesa de teatru „Tablou de familie cu vise și capcane”, semnată de scriitoarea Iulia Pană, din cadrul proiectului „Nu tolerez violența”, finanțat de Comisia Europeană. Evident, din punctul lor de vedere, al unor pasionați, sosirea în chiar incinta unei clase a unei trupe de teatru profesioniste nu poate fi decât benefică. Pro domo pentru cea mai ieftină formă de relaxare Ora de relaxare maximă a fost succedată de un pro domo despre necesitatea artei Thaliei, susținut de cunoscutul actor Liviu Manolache în fața celor aproximativ 50 de elevi prezenți: „Teatrul nu este o distracție, ci un mod de acceptare a realității cu ajutorul elementelor artistice sau a elementelor teatral vizuale. Teatrul este cea mai adevărată formă de artă. Nu vă poate minți pentru că se întâmplă sub ochii dvs. Noi nu putem face duble, triple ca la film, nu putem veni cu trucaje, ci suntem adevărați în fața dvs. Teatrul este viu. Este cea mai ieftină formă de relaxare în care eu să-mi pot identifica existența și rolul meu în societate. De ce face teatrul aceasta? Pentru că este cea mai veche și cea mai frumoasă formă de expresie a existenței umane, încă din antichitate”. Încântată de această inițiativă a fost și prof. Liliana Bârlădeanu, catedra de limba română, care este convinsă că demersul actorilor este unul benefic în două direcții: atât cel al chemării către teatru ca metodă de petrecere a timpului liber, dar și spre lectură. De altfel, același mentor, în persoana lui Manolache, n-a încetat să le argumenteze liceenilor: „Viața noastră a devenit suuuuper monotonă!!! Voi nu vedeți? Mergeți la școală, mâncați, vă faceți temele, vă uitați la televizor, vă culcați, și iar mergeți la școală, mâncați… și tot așa! Este o monotonie a existenței! Vă mai duceți într-un club, într-un bar și atât. În occident lumea nu se mai uită la televizor. Nu fac o pledoarie împotriva acestuia, dar ei nu se mai uită decât la ce este necesar. Ies din casă, se duc la teatru, se duc la meciuri, la expoziții, în parc, oriunde pot exista, pentru a se schimba locul mereu și mereu. Doar așa trăiești mai bine, mai mult și mai frumos”. Televiziunile ne-au plasat în mediocritate Vineri, 15 ianuarie, ora 10, actorii vor prezenta schițele dramaturgului român la Liceul Internațional de Informatică, iar pe 27 ianuarie, ora 14, este programată o nouă reprezentație la Grupul Școlar „Emil Palade“. Întrebat care sunt așteptările lui de la acest demers în premieră națională atât pentru învățământul românesc, dar și pentru actori, Liviu Manolache ne-a declarat că își dorește ca teatrul să ajungă în sufletul tinerilor și, astfel, mai departe în clădirea teatrului. „Și în al doilea rând să înțeleagă mai bine nu atât fenomenul teatral, cât cel cultural, pentru că proiectele noastre legate de Caragiale sau Vasile Alecsandri, prin astfel de ore de teatru, îi vor face mai bine înțeleși pe acești autori. Să nu uităm un adevăr dramatic: acești tineri nu mai citesc. Lucrez foarte mult cu tinerii și de la ei iau foarte mult și am văzut că nu citesc. Am văzut că interesul pentru actul de cultură a scăzut din cauza unor emisiuni de televiziune submediocre. Pentru că simt nevoia de a-i face pe acești tineri să înțeleagă mult mai bine fenomenul artistic și astfel vor înțelege mai bine și literatura noastră națională”.