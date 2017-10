Opt şcoli constănţene vor fi dotate „Profi”

Opt școli constănțene vor fi dotate „Profi”

Campania de dotare a școlilor cu laboratoare IT și videoproiectoare, derulată de un lanț național de magazine s-a încheiat, ieri, cu festivitatea de decernare a premiilorDerulată în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, campania s-a desfășurat în perioada 1 august “ #ä– 30 octombrie, pentru a dota 100 de școli cu laboratoare IT moderne, compuse din câte 15 notebook-uri și un server, și alte 100 de școli cu câte un videoproiector, investiție ce depășește jumătate de milion de euro.Unitățile de învățământ din județul Constanța câștigătoare ale unui laborator IT sunt: Școala nr. 37, Școala nr. 24 „Ion Jalea”, Școala nr. 16 și Liceul cu program Sportiv „Nicolae Rotaru”. Câte un videoproiector vor primi Școala nr. 33 „Anghel Saligny”, Școala „Nicolae Tonitza”, Grup Școlar Cumpăna și Școala cu clase I-IV Dulgheru.