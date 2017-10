"Oportunităţile după absolvire sunt mult mai limitate în România"

Concluzia elevilor de "nota 10" de la "Eminescu":

"Oportunitățile după absolvire sunt mult mai limitate în România"

Deși mâine este declarată, oficial, încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a, ieri, peste 200 de absolvenți ai celor șapte clase a XII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” au trăit poate cea mai frumoasă amintire din viața lor de liceeni.„În promoția de anul acesta am avut două clase de matematică-informatică, trei de științele naturii, una de științe sociale și alta de filologie și ne mândrim deja cu doi absolvenți de Bacalaureat, unul din clasa a XII-a B și unul din a XII-a F”, ne declara, ieri, cu vădită emoție, prof. Camelia Ciurescu, director.Unul dintre cei care nu s-ar fi putut prezenta la sesiunea care debutează pe 13 iunie este Cornel Culea, care va pleca la vară în cantonament, în vederea pregătirii Campionatului European de Handbal. Întrebat ce își dorește să urmeze mai departe, ne-a spus că nu s-a decis încă între Universitatea Maritimă din Constanța sau IEFS.În schimb, celălalt „eliberat” de emoțiile Bac-ului, Angelo Boboc, care este și primul șef de promoție, de la Uman, cu media 9,89, știe deja că va studia, din toamnă, business în Danemarca.„Oportunitățile după absolvire sunt mult mai limitate în România, din cauza faptului că nu există suficiente opțiuni de studiu în limba engleză. Iar acum, în societatea contemporană și în era tehnolo-giei, studiul în limba engleză este o necesitate”, a clarificat șeful de promoție alegerea. Adăugând că dacă nu se schimbă situația economică națională, cu certitudine se va stabili în străinătate.Cât despre admiterea la facultate în Danemarca, ne-a povestit că sistemul este relativ dificil.„Admiterea elevilor europeni se realizează în două modalități: prima este media de la Bacalaureat, iar a doua, pe bază de dosar. Dacă nu ai media suficient de mare să accesezi prima modalitate, intri pe bază de dosar. Și cu cât este mai bogat în activități dosarul, cu atât cresc șansele. Un aspect esențial ține de tehnologizarea societății, și atunci cu cât avem mai multe diplome care să ateste absolvirea unor cursuri de IT cu atât mai bine. Un alt punct important este cel al implicării candidatului în cât mai multe activități de voluntariat, de la curățarea plajei până la ajutorarea bătrânilor, chiar și ajutor de bibliotecar”, a mai adăugat același elev eminent. În final, l-am provocat să ne destăinuie o amintire plăcută din cei patru ani de elev la „Eminescu”.„Când am luat nota 4 în teză la limba română, în clasa a X-a, pentru că nu învățasem basmul cult. O amintire la fel de plăcută, pe cât a fost de urâtă, pentru că a constituit o lecție foarte folositoare. Dacă nu-mi băgam mințile în cap atunci, nu aș mai fi dat acest interviu astăzi. Mi-a ținut atunci doamna profesoară de limba română o prelegere foarte frumoasă, așa încât au urmat o groază de participări la olimpiade și concursuri, chiar și premii naționale pentru eseistică și poezie. Acea notă a fost momentul declanșator al vieții mele”, ne-a mărturisit, râzând, viitorul student în Danemarca.