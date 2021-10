Oportunități nesperate pentru profesorii și elevii Liceului „Axiopolis” din Cernavodă

În timpul mobilităților, după cum informează prof. Victorița Encică, consilier de imagine, 12 cadre didactice vor avea parte de formare profesională pe parcursul vacanțelor școlare, accesând cursurile „Using Technology in the Classroom” și „Teaching the Fun Way in the Digital Era”, având fiecare o durată estimată de 7 zile.





„Cele două cursuri vizează îmbunătățirea capacității de gestionare a actului educațional în actualul context, precum și dezvoltarea unui climat didactic interactiv, stimularea achizițiilor lingvistice și creșterea gradului de satisfacție al elevilor. Nu în ultimul rând, acest proiect intenționează să extindă rețeaua de organizații și parteneriate Erasmus ale unității noastre școlare în Europa, favorizând astfel colaborarea transnațională, schimbul de idei, metode și tehnici de predare-evaluare necesare în școala viitorului”, declară prof. Adela Viorica Bănică, director.





De asemenea, pe parcursul anului școlar 2021-2022, un număr de 21 de elevi din clasele a XI-a, având specializările Tehnician-operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări și Tehnician în instalații electrice, va participa la proiectul de mobilitate VET având numărul de referință 2021-1-RO01-KA121-VET-000006700, obținut prin acreditare de către o echipă competentă ce are o experiență în programele Erasmus de aproximativ 6 ani.





Cei 21 de elevi vor pleca într-un singur flux, însoțiți de trei cadre didactice ale unității noastre, în Portugalia, în luna mai a anului viitor. „Această experiență vizează dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale în contexte europene de lucru pentru acordarea egalității de șanse și ușurarea accesului pe piața muncii, precum și îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor într-o limbă de circulație europeană. De asemenea, această oportunitate - rară, pentru unii dintre elevii noștri - oferă elevilor prilejul ideal de a înțelege identitatea și cultura europeană, dar și de a-și testa capacitatea de adaptare la mediul de lucru internațional”, afirmă același director.





Până pe 3 octombrie 2022, Liceul Tehnologic „AXIOPOLIS” Cernavodă desfășoară, în parteneriat cu Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima din Croația, programul de mobilități adresat cadrelor didactice „Profesori în era digitală”, făcând parte din acțiunea-cheie 1 (AC1), domeniul „Educație școlară” al programului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA122- SCH 000013218.