Opinie / Cine-i aia Ziua Dobrogei

Pe 14 noiembrie, în fiecare an ar trebui marcată unirea Dobrogei cu România, sub domnia lui Carol I.Și-acum doi ani scriam un editorial pe aceeași temă, intitulat „Sanchi Ziua Dobrogei”, motivat de faptul că evenimentul din 14 noiembrie 1878 trece absolut neremarcat de cadrele didactice de la catedra de istorie. Că doar elevii n-o să vină ei cu inițiativa organizării unei zile festive, când e vorba de istorie. În schimb, la sărbătorile de import e mare înghesuială…De Halloween au curs comunicatele de presă și, care mai de care, managerii de instituții școlare s-au întrecut în exemplificarea cu poze a implicării în această acțiune mai mult comercială, decât educativă, dar de mare succes „la public”. E drept că și elevii sunt atrași să se costumeze și să facă tot soiul de trăsnăi specifice culturii de peste ocean, decât să se apuce să facă referate despre impactul istoric al zilei noastre.Istoria națională a ajuns deja o materie plictisitoare, tratată cu mai multă atenție în preajma bacalaureatului, când absolvenții clasei a XII-a de la profilul teoretic stau cu sabia deasupra capului. În rest, medii la limita corijenței și ne mai mirăm de ce elevii mileniului III sunt înfiorător de… prost pregătiți din punctul de vedere al culturii generale. Exemple de genul „pe vremea mea” sunt de domeniul SF-ului, poate și pentru că, în 1900 toamna, de la catedră profesorul îți impunea respect pentru materia lui și decență. Astăzi, profesorii sunt jenați de modul cum se îmbracă, de telefonul pe care nu-l mai scot din geantă și chiar propun cu jenă acțiuni ce bănuiesc că nu vor stârni interesul.Și, totuși, pe 14 noiembrie, în fiecare an ar trebui marcată unirea Dobrogei cu România, sub domnia lui Carol I.O știre de ultim moment vine să demonstreze că există un licăr de patriotism undeva la o catedră de istorie. Sâmbătă, 19 noiembrie, la Liceul Teoretic „Traian” se desfășoară un concurs cu tema „133 de ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul Național Român”. Felicitări doamnă prof. Mirela Ana Voicu!