Şomajul tehnic închide Secţia Împrumut Adulţi a Bibliotecii Judeţene

Șomajul tehnic închide Secția Împrumut Adulți a Bibliotecii Județene

Șomajul tehnic aplicat instituțiilor de cultură constănțene „lovește” Secția Împrumut Adulți a Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, care este închisă în perioada 1 mai – 16 iunie. Perioadă foarte importantă pentru studenți, care fie își susțin examenele de sfârșit de an, fie își pregătesc lucrările de licență sau disertație. Și cu certitudine sunt afectate și alte categorii de utilizatori. Măsura impusă de Consiliul Județean Constanța vizează mai multe instituții de cultură din oraș, documentele pentru aplicarea deciziei în cazul Bibliotecii Județene fiind depuse la ITM săptămâna trecută, conform directorului de specialitate din cadrul Bibliotecii, Adriana Gheorghiu. Cei care au venit să împrumute sau să restituie cărți până pe 1 mai au fost anunțați despre această decizie, iar cei care nu sunt la curent cu măsura respectivă vor afla abia atunci când vor ajunge la bibliotecă. Astfel, la intrarea în instituție este expus un afiș conform căruia secția Împrumut adulți este închisă până pe 16 iunie, iar cei care au cărți de restituit pot face acest lucru la secția de împrumut pentru copii. „Este cea mai bună soluție în situația dată, criza lovind peste tot”, a declarat Adriana Gheorghiu. De altă părere sunt studenții, care, deși pot apela la sălile de lectură, care beneficiază de un depozit generos, consideră că le-ar fi fost de folos serviciul de împrumut, mai ales pe final de an universitar: „Știu despre acest lucru, am aflat când am fost la bibliotecă. Pentru noi, tinerii, e mai ușor să ne descurcăm, mai găsim cărți pe internet, dar cei care nu dispun de un calculator ce fac? Chiar aș fi avut nevoie de niște cărți de teorie literară, pe care nu le găsesc pe internet. Dar vom supraviețui”, a spus Georgiana Stănculescu, studentă la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius”. Și pe Dan Someșan, de asemenea student la Facultatea de Litere, îl afectează decizia Consiliului Județean: „Nu știam că s-a închis secția Împrumut. E un inconvenient, mai ales în sesiune”. Nici masteranzii nu sunt împăcați cu închiderea secției Împrumut adulți a Bibliotecii: „De pe internet nu ai voie să iei informații sau, mai corect, nu se acceptă, biblioteca este închisă, studentul cum se descurcă pentru licență sau dizertație?”, se întreabă Ecaterina Grigoriu, studentă la master, Drept Maritim, Universitatea „Ovidius”. Din 16 iunie, va fi redeschisă Secția Împrumut Adulți și vor fi închise sălile de lectură, toți angajații instituției urmând să intre, prin rotație, în șomaj tehnic, până pe 12 septembrie.