Şomaj plăcut, artişti constănţeni!

Șomaj plăcut, artiști constănțeni!

Din această lună, o parte dintre angajații Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) au intrat în șomaj tehnic. De curând, Consiliul Județean le-a făcut o nouă „surpriză” angajaților TNOB: pentru luna mai, ei vor primi salariul doar pe zece zile, plus cei 25 la sută scăzuți din remunerația pe luna aprilie. Deși situația nu este deloc convenabilă pentru artiști (salarii reduse, nici acelea date la timp, șomaj obligatoriu, nesiguranța zilei de mâine), ei nu se pot adresa pe cale juridică pentru a contracara măsurile impuse de Consiliului Județean. Astfel, o sursă din interiorul TNOB ne-a dezvăluit că, indirect, Consiliul Județean a amenințat că va desființa teatrul în cazul în care angajații îi vor ataca în instanță deciziile. „E clar că noi suntem vizați, sub pretext că suntem mulți și cheltuim prea mult din bani publici, fără să aducem câștig la buget. Asta e filosofia și motivația lor supremă!”, ne-a spus un angajat afectat de măsurile CJC. Unii dintre angajații TNOB au început, deja, să-și caute de lucru în alte părți, având în vedere că salariile, oricum mizere, vor fi tăiate cu 25 la sută. Mai mult decât atât, nu au certitudinea că vor mai avea unde să se întoarcă la finalul perioadei de șomaj tehnic, date fiind amenințările venite din partea CJC. Chiar și în perioada șomajului tehnic, legea permite ca angajații să rămână la dispoziția angajatorului. Astfel, conform legii 53/2003 din codul muncii, „în schimbul asigurării plății indemnizației, salariații rămân la dispoziția angajatorului, care are oricând posibilitatea de a dispune reînceperea activității”. Cel mai probabil, printre angajații care vor fi chemați să presteze în timpul șomajului vor fi membrii orchestrei, solicitați, de regulă, să-i acompanieze pe concurenții din cadrul Festivalului de Muzică Ușoară „Mamaia”. Între timp, corul Teatrului se pregătește de un turneu în Franța și Germania, pe care îl va susține în perioada 20-29 iunie. Direct de pe scenele de la Versailles și Hamburg, se vor întoarce la Constanța, unde vor găsi nu apreciere, nici recunoaștere, ci vor resimți, din nou, supliciul de a trăi într-un oraș în care cultura e o povară, și nu calea pentru dobândirea identității.