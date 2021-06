Olimpicul Mihai Banioti, despre învățământul online: „Cel mai greu a fost să nu pot vedea profesorul deschizând catalogul”

International Online STEM (Știință-Tehnologie-Inginerie-Matematică) Olympiad constituie noua generație de competiții, al căror scop principal este de a schimba perspectiva elevilor asupra vieții, cu tipuri de întrebări care arată că subiectele și formulele pe care elevii le-au învățat în lecțiile de știință pot apărea în viața reală. Se așteaptă ca perspectiva lor asupra vieții să se poată schimba datorită întrebărilor care decurg din viața de zi cu zi și își propune să scape de întrebarea „Ce folos are acest subiect pentru mine?” și să înțeleagă mai bine valoarea lecțiilor predate la curs.

Organizatorii sunt de părere că educația uluitoare și incapacitatea școlilor de a participa la activități naționale sau internaționale în timpul pandemiei au redus foarte mult motivația elevilor pentru școală și educație. Chiar dacă s-a desfășurat online, elevii au putut încerca să se măsoare pe o platformă internațională, concomitent oferind școlilor posibilitatea de a participa la un eveniment internațional.



A câștigat o bursă de studiu în Germania





La finalul claselor primare urmate la Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, Mihai Banioti și-a dorit să devină mircist. Și astfel a început aventura olimpiadelor treptat, la matematică, apoi la fizică și chimie. Iar în clasa a VII-a a participat la Olimpiada Științe pentru Juniori, o competiție interdisciplinară (bilogie, fizică, chimie). Perseverent, în clasa a VIII-a s-a calificat în lotul lărgit al acestei ultime olimpiade. „Chiar dacă nu m-am calificat în lotul restrâns, pentru mine a fost un moment extrem de important, apogeul muncii mele”, declara Mihai.







- Ce aduce nou această olimpiadă a generației viitorului?



- STEM, presupune transpunerea matematicii și a științelor în inginerie, în tehnologie, cu alte cuvinte pune în practică ceea ce facem noi la școală teoretic. Ceea ce în învățământul nostru actual nu prea se întâmplă, pentru că se pune foarte-foarte mult accent pe partea teoretică: predare-învățare-redare. În opinia mea, transpunerea în practică ne ajută mult mai mult decât ce am făcut până acum la școală.





Am avut de rezolvat, online, 30 de întrebări în 45 de minute, destul de greuțe pentru timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție.





Din clasele primare mi-a plăcut foarte mult matematica. Mai apoi, m-a fascinat fizica, prin aceea că lumea noastră poate fi explicată cu ajutorul unor formule și date concrete, care pot fi puse într-o formă frumoasă, mai ușor de înțeles pentru noi. Am avut parte de niște profesori extraordinari la matematică, cum este doamna prof. Gabriela Constantinescu, fără ajutorul și sprijinul căreia nu aș fi putut atinge performanța.







- Ai câștigat și o bursă, în cazul în care te vei hotărî să studiezi în universitățile din Germania.



- Într-adevăr, dar la această oră nu știu exact unde voi studia. Cert este că îmi voi urma pasiunea pentru fizică și matematică. Problema cu această bursă este că ar trebui să plec din clasa a XII-a pentru un an pregătitor, pentru facultatea lor. Aș vrea să termin liceul la „Mircea” și abia după aceea să plec mai departe.



- Cum a fost pregătirea în pandemie?



- A fost greu să ne vedem cu profesorii. Așa încât mare parte a fost pregătire individuală. S-au ținut și cercurile, dar, evident, nu la același nivel ca în anii trecuți. Dar pe parcursul verii intenționez să mă pregătesc intens la fizică, pentru a accede la o fază internațională, în următorii doi ani. Doamnei prof. Maria Neicu îi datorez această pasiune, pentru că



m-a îndrumat din clasa a VI-a să merg la cercul de fizică. Pasiune pe care o urmez cu doamna prof. Sanda Oprea acum.



- Dar învățământul online cum ți s-a părut?



- Mult mai greu decât învățământul fizic, și nu la fel de eficient. Pentru că una este să ai profesorul în față și să îţi explice, și alta e să fii online, să ți se întrerupă din când în când conexiunea, să se audă slab profesorul, să nu răspundă colegii. Pentru că, până la urmă, din cauza acestor dificultăți, profesorul nu poate înainta la fel de lin prin materie și prin explicațiile lui. Pe lângă asta, fiind online, lumea este tentată să copieze, să-și dea mai puțin interes. Recunosc că și la mine am observat o decădere în acest an. Abia așteptam să înceapă din nou școala. Eu dacă nu am profesorul în față mi-e greu să mă concentrez la școală. Dacă nu-l văd plimbându-se prin clasă sau deschizând catalogul ori scriind la tablă mi-e greu.