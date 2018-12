Olimpicii și profesorii lor, premiaţi de CJC Constanţa. "Mi-aş dori să fiţi români şi să rămâneţi în ţară!"

Olimpicii și profesorii lor, premiați de CJC Constanța. "Mi-aș dori să fiți români și să rămâneți în țară!"

Județul Constanța este de ani buni o adevărată pepinieră de olimpici, care, sub îndrumarea unor dascăli valoroși și dedicați, reușesc să ducă renumele acestor meleaguri pretutindeni peste hotare.Pentru a-i răsplăti și a le recunoaște meritele deosebite, conducerea Consiliului Județean Constanța a premiat elevii care au obținut premii și medalii la diferite concursuri naționale și internaționale. Gala a avut loc, ieri, la orele prânzului, și a fost găzduită de Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța.Timizi, modești, cu părul ciufulit de la fesurile pe care le-au avut pe cap, copiii s-au așezat pe scaunele din sala imensă și au așteptat liniștiți să le fie strigate numele. Lângă ei, discutau cu voci șoptite profesorii care le-au îndrumat pașii, care le-au insuflat pasiunea de a învăța și de a deveni cei mai buni.„Județul Constanța a avut întotdeauna elite, iar olimpicii noștri de astăzi sunt, la rândul lor, excepționali. Premiul oferit de noi este, de fapt, recunoașterea publică a unei munci făcute cu dăruire și responsabilitate, cu o mare investiție afectivă, dar și cu multă răbdare și determinare. Mulțumesc, domnilor profesori, pentru dăruirea lor, pentru profesionalismul de care dau dovadă an de an și, de asemenea, le urez să fie sănătoși, puternici și răbdători. Să nu uităm că școala este temelia ce stă la baza construcției unei personalități educate, responsabile, independente și profesioniste”, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu.Numărul total al celor premiați a fost de 95 de elevi și 108 profesori. Întrebat de președintele CJC ce vrea să se facă atunci când va fi mare, unul dintre olimpici a ezitat, apoi a spus „Cred că doctor!”.„Ce bine! Te așteptăm, căci avem foarte mare nevoie de medici la Spitalul Județean Constanța!”, l-a încurajat Marius Horia Țuțuianu.Nu au fost nici discursuri de mulțumire, ca la Oscaruri, nici aplauze frenetice, ci doar multe fețe zâmbitoare și foarte multă modestie. La final, președintele Consiliului Județean Constanța le-a făcut și un îndemn elevilor premiați: „Să fiți sănătoși, să fiți răbdători! Sunt mândru de dumneavoastră. În sala aceasta sunt elitele. Mi-aș dori ca, peste ani, pe mulți dintre dumneavoastră să vă văd în administrația publică constănțeană, pe funcții înalte. Numai perseverând putem avea performanță. Mi-aș dori ca, în momentul în care veți termina studiile, să fiți români și să rămâneți în țară”.