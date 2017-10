Olimpicii români au dominat Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori

Lotul olimpic de matematică al României a cucerit șase medalii (patru medalii de aur și două medalii de argint) și locul întâi pe națiuni, la a XXX-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori, desfășurată în perioada 28 iunie - 2 iulie, în localitatea cipriotă Agros.Medaliile de aur au fost obținute de Omer Cerrahoglu (clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare), respectiv Simona Diaconu (clasa a X-a), Marius Bocanu (clasa a X-a) și Andrei-Viorel Bud (clasa a XI-a), toți elevi ai Liceului Internațional de Informatică din București. Paul Andrei Muscă și Ștefan Spătaru, ambii elevi ai Liceului Internațional de Informatică din București, în clasa a XI-a și clasa a X-a, au intrat în posesia medaliilor de argint.La ediția din acest an au luat parte peste 120 concurenți din 16 țări (10 în concurs și șase cu statut de invitat). Olimpiada Balcanică de Matematică (OBM) are statut de concurs regional. Fiecare stat participant, cu excepția celui organizator, are dreptul să înscrie în concurs o echipă formată din maximum șase elevi din învățământul liceal, a căror vârstă nu depășește 20 de ani la data desfășurării competiției.