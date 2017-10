Olimpica de la "Traian" care vrea să intre în mintea criminalilor. Pasionată de psihologie şi motivată de "Hannibal"

Olimpica de la "Traian" care vrea să intre în mintea criminalilor. Pasionată de psihologie și motivată de "Hannibal"

Spre deosebire de marea majoritate a olimpiadelor pentru ale căror faze naționale se pot clasa elevi de la fiecare nivel de studiu, la psihologie există un singur „câștigător“ județean, iar anul acesta poartă numele Elis Dede.A absolvit gimnaziul la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” și prima ei opțiune la repartizare, în urmă cu patru ani, a fost Liceul Teoretic „Traian”. Ca dovadă că nu s-a înșelat, anul acesta, deși este clasa a XII-a, va reprezenta Constanța la Naționala de psihologie, de la Galați, dar va merge și la Târgoviște, la Naționala de limba română.De altfel, Elis Dede este la a treia participare consecutivă la Olimpiada de psihologie, materia care se studiază numai în clasa a X-a. În primii doi ani s-a calificat cu nota maximă 10, câștigând, la Națională, prima mențiune, iar anul acesta s-a calificat cu nota 9,75.Cui îi datorează acest succes? „În primul rând mie. Dar bineînțeles și profesorilor Adriana Năstasie, cu care m-am pregătit la română, iar la psihologie doamnei Silvia Borugă. Ele m-au învățat diferite tipsuri fără de care nu aș fi reușit să ajung aici. Și părinților mei care m-au susținut”, a venit răspunsul categoric.Am fost curioși să aflăm unde s-au întâlnit pasiunea pentru psihologie cu performanța la limba și literatura română. „Ambele materii își transferă una alteia informații. De exemplu, la română sunt o fire visătoare, îmi place să scriu poezii și proză din când în când și am publicat în revista școlii”, ne mărturisea Elis.Jodie Foster i-a determinat visul deveniriiȘi poate că nu am fi aflat despre ea dacă prof. Cristina Maria Ivan, inspector școlar de limba și literatura română, nu ne-ar fi spus că se numără printre olimpicii la română cu o pasiune surprinzătoare.Da, eleva Elis Dede își dorește să stu-dieze o ramură aparte a psihologiei, specializată în criminologie, undeva la o universitate din Olanda.Pasiunea pentru criminologie s-a născut în copilărie, după ce a vizionat filmul „Hannibal”, interpretarea actriței Jodie Foster de-terminând-o să nu abandoneze ideea de-a lungul anilor. „În gene-ral, psihologia consider că ne ajută foarte mult să ne optimizăm sau să ne ameliorăm comportamentul. Mai cred că există în noi atât o parte pozitivă, cât și una negativă, care de-pind foarte mult de educația pe care o pri-mim și de influența mediului extern. Iar criminalii și infractorii nu sunt decât oameni care nu au avut această potențialitate pozitivă în viața lor. Cred că orice om se poate ameliora, chiar dacă a făcut lucruri grave în trecut”, ne povestește Elis, pe chipul căreia se poate citi entuziasmul și implicarea.Deși o fire foarte timidă, Elis consideră psihologia drept un instrument prin care își poate testa limitele. De aceea, în cazul în care i se va părea prea dură criminologia, se va orienta către celelalte ramuri ale psihologiei. „În facultate îmi voi da seama exact, dar pe criminologie mi se pare cel mai interesant. Mai ales că în zilele noastre se întâmplă foarte multe nenorociri și întotdeauna la știri se oferă partea șocantă a cazului. Nimeni nu știe, însă, că în spatele acelor cazuri se ascund niște oameni care au fost influențați de mediu, de cei de acasă, au avut o educație nefondată pe lucruri pozitive. Sunt conștientă că persoanele violente nu se vor schimba niciodată total, dar cred că orice om poate fi folositor societății într-un anume fel”, a mai declarat olimpica.O fascinează mai ales studiul caracterului criminalilor, iar recuperarea lor consideră că ține de ei, nu de psiholog. „Asta nu înseamnă că îi consider nevinovați, ci că unii dintre ei pot fi aduși pe o cale mai bună sau poate că reușim să prevedem ce putem face în viitor ca ei să nu mai existe, ca genotip”, a explicat Elis.În final, pentru că tot am vorbit de analiza caracterelor, am întrebat-o pe dubla olimpică cum și-ar caracteriza ea colegii. „Foarte superficiali. Deși avem toate sursele de informație posibile - internet, calculator, telefoane perfor-mante -, noi nu suntem interesați să accesăm această informație, pentru că totul ni se dă pe tavă și devenim su-perficiali. Unii dintre noi sunt dotați inte-lectual foarte mult, dar există și extrema cealaltă, total dezinteresați. Eu văd generația actuală în alb și negru, fără nuanțe de gri. Există și mediocrii, dar despre care nu am o părere bună pentru că ei consider că își doresc să fie așa”, a conchis dur același interesant interlocutor.