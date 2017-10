Olimpiade decalate în week-end

1

olimpiade

Deci, se poate sa se ia in calcul si dorinta elevilor de a participa la doua olimpiade, care din diferite motive sunt programate in aceeasi zi. Sunt elevi care se pregatesc intens (nu doar din programa scolara) la mai multe materii, pe care le indragesc si care reprezinta practic domeniile in care doresc sa se specializeze in viitor. In data de 04 martie2017, insa, olimpiada de chimie este programata la aceeasi ora cu cea de geografie. Ambele materii sunt foarte atractive pentru elevii interesati de stiinte. Oare nu s-ar putea face aceeasi decalare a orelor celor doua olimpiade? Eu, ca si cadru didactic, consider ca se poate, dar sa fie si dorinta si intelegere din partea celor care pot face ca lucrurile sa fie pentru si in beneficiul elevilor.