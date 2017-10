Olga Tudorache prezintă astăzi „Portretul Doamnei T.“, la Casa de Cultură Constanţa

Olga Tudorache prezintă astăzi „Portretul Doamnei T.“, la Casa de Cultură Constanța

Mult-așteptatul spectacol „Por-tretul Doamnei T.”, de Ana Maria Bamberger, cu Olga Tudorache și Lucian Nuță, va avea loc astăzi, la Casa de Cultură Constanța, înce-pând cu ora 19. Regia este semnată de Liana Ceterchi și scenografia de Sanda Mitache. Prețurile biletelor sunt de 40 și 50 lei. Întrebată deseori dacă piesa a fost scrisă pe baza biografiei Olgăi Tudorache, Ana Maria Bamberger declară pe site-ul Teatrului Mic că textul e pur ficțional, dar că s-a gândit la modul în care actrița și-l va asuma: „Deși o cunosc de mulți ani pe doamna Olga, niciodată nu mi-a povestit lucruri din viața sa, nu mi-a făcut confidențe pe care eu apoi să le fi folosit în piesă. Eu am scris o ficțiune, și episoadele poves-tite acolo sunt așa cum am simțit și mi-am imaginat eu că ar fi putut să le trăiască un asemenea perso-naj. Cu atât mai interesant mi s-a părut faptul că doamna Olga însăși și-a asumat acest text într-un mod cvasi-autobiografic, spunând la un moment dat chiar: «Doamna T. sunt eu!». Mi-a povestit cum prieteni vechi de-ai dânsei au recunoscut anumite momente din viața sa, și chiar ea însăși mi-a spus că sunt multe momente pe care așa le-a trăit”. Despre spectacolul în care va juca la Constanța, Olga Tudorache mărturisește: „Piesa aceasta este cu adevărat povestea mea. Nu am jucat nici o clipă un personaj pentru că nu era nevoie”.