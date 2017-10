Ofiţer radio şi poet. Sau de pe platforma marină în poezie

Ofițer radio și poet. Sau de pe platforma marină în poezie

Este un poet marinar și un marinar poet. Mai exact, ofițer în radiocomunicații și poet. Lucrează pe o platformă de foraj marin în golful Mexic și tot acolo își găsește inspirația. Poate depărtarea, izolarea… poate liniștea. Se consideră un norocos că le are pe-amândouă și că le poate face, pentru că știe: acum și aici nu se poate trăi din scris. Asta le spune și liceenilor, la Cenaclul literar pe care l-a înființat alături de doi profesori la Liceul „Ovidius”: „Scrisul e o pasiune, nu o sursă de venit”. Scrie frumos și adânc. Scrie vechi, așa cum bine îi caracteriza penița Nicolae Iliescu în prefața volumului de sonete „Frământările înțeleptului vrăjitor”: „Simplu, clasic, în metru robust aproape antic, cu subiect și predicat și care se adapă de la apeductele învechite, dar îmbujorate în talent”. Eduard Zalle, căci el este poetul, nu este la primul volum. Nici la ultimul. Te corectează zâmbind dacă faci greșeala să-l întrebi dacă aceasta e ultima carte publicată: „Cea mai nouă. Că n-am de gând să mor”. Este la al cincilea volum de versuri publicat și l-a început pe-al 13-lea - „Poeme de aruncat la gunoi”. De fapt, după cum ne-a povestit, are mai multe cărți începute. Una cu traduceri artistice din piese de rock, folk și blues culese de pe-ntinsul lumii, care se vor strânge într-o ediție bilingvă, să vadă omul și originalul. E pe cale să termine o piesă de teatru, „Hotelul Paradisului”, pe care are ambiția să o vadă pe scenele Bucureștilor, dar și un volum de proză fantastică - scurte povestiri filosofice despre viață și străfundurile sale. Și dacă am început cu timpul prezent spre viitor, ar trebui să privim și puțin înapoi, spre începuturi. Eduard Zalle s-a născut în 1961. La 7 ani, a făcut primele versuri de care acum râde, dar s-a pus serios pe scris în anul doi de liceu, stimulat și de un mare profesor de Limba și Literatura Română, Dan Jugănaru. Și nu a făcut Filologie, ci Marina Militară. A continuat să scrie la Institutul de Marină, sperând că va publica vreodată. În 2009, și-a luat inima-n dinți și a scris câtorva edituri. Una singură a fost deschisă, „Eminescu”, celelalte având rețineri la publicarea unui necunoscut. Editura i-a propus ca prefața să-i fie scrisă de un mare nume al literaturii române, poetul Traian Coșovei, căruia-i plăcuseră poeziile necunoscutului, caracterizându-l drept un „spirit bacovian”. Volumul s-a numit „Poezii din vremurile vechi (1977 - 1990)”. Lansarea a fost făcută în București, apoi la Constanța, pe muzica Mariei Gheorghiu, lui Radu Grațianu și a lui Daniel Iancu - prieten și coleg de muncă al poetului. A urmat volumul „Cântecul lui Merlin”, lansat în București la Muzeul Național al Literaturii Române, în recitarea actorului Eusebiu Ștefănescu prefațat tot de Traian Coșovei. În octombrie 2010, la Editura „Semne”, a apărut „Doamna brună”, sonete închinate lui William Shakespeare, „unul din marile mele modele”, iar în mai 2011, tot la „Semne”, sonetele în stil englezesc s-au unit în volumul „Sonetele iubirii”. „Și de-aici, gata cu sonetele!” și-a propus el. Pe cei care l-au citit, oameni de litere sau de muzică, i-a fermecat și i-au rămas alături la toate lansările. De-aia zice că a fost bine primit, însă doar în București. Aici, în urbea lui, tot necunoscut este. A fost invitat să facă parte din cenaclul literar „Literatorul”, cel fondat în 1880 de Al. Macedonski, de un cenaclu cu variantă on-line din Galați „Noduri și semne” fondat în 1983 in memoriam Nichita Stănescu, unde a avut cele mai multe vizualizări și i s-a propus să intre într-o antologie cu 20 de scriitori: poezie, proză, teatru și texte umoristice. Drept urmare a apărut „Prietenia cuvintelor” în decembrie 2011, la Galați. „M-au publicat Convorbiri literare, la Iași, dar n-a vrut să mă publice Tomis…!”, își arată el dezamăgirea. O parte a poeziilor au devenit cântări puse pe muzică de Maria Gheorghiu, Daniel Iancu, Mariana Butnaru, Marius Matache și Walter Ghicolescu și imprimate apoi pe discul „Cântece de Iarmaroc”. Lansarea celui mai nou volum publicat, de care pomeneam la început, se va face pe 21 septembrie, la Club Doors, într-o atmosferă de muzică și poezie.