Oficial, medgidienilor le-a mers bine la concertul cu vedete

Locuitorii Medgidiei au participat, ieri la seară, la o întâlnire cu alte vedete ale muzicii. Începând cu ora 20, Simplu, Andreea Bănică și Hara au susținut concerte în cea de-a patra zi a Panairului. Deși seara de joi a fost una rece de toamnă, frumoasa Andreea a deschis petrecerea și a adus chef de distracție cu melodia „Fiesta". Artista este la cel de-al doilea album solo și se pare că are succes, deoarece, spune cântăreața, are destul de multe concerte în toată țară. Nici cei cinci băieți din trupa Simplu nu s-au simțit străini la Medgidia, pentru că ei le-au cântat locuitorilor încă de la primele ediții ale sărbătorii locale. Omu negru, Francezu, C.R.B.L., Piticu și Smiley i-au încurajat pe spectatori să spună că, oficial, le merge bine tuturor. Trupa premiată de postul de televiziune Vh 1pentru piesa „O zi" , Hara, a poposit pentru o seară și la Medgidia unde, ca și celelalte formații, a fost primită cu aplauze.