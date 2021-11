Odiseea testărilor în școli, cu termene de la Ana la Caiafa. Sindicatele se revoltă!

Câteva ore mai târziu, tot pe 5 noiembrie, într-o intervenție televizată la Digi 24, ministrul declara cu totul altceva: „Sunt convins că va fi nevoie de un instructaj, chiar dacă sunt teste simplu de administrat (...). Cu alte cuvinte, testele pe bază de salivă vor fi disponibile începând cu săptămâna 21 - 25 noiembrie, în toate școlile”.





Între timp, toți cei care au aflat cine se va ocupa de contractele de achiziție pentru aceste teste nu-și pot reprima indignarea vizavi de o bănuită „făcătură”. Întrebat duminică, 7 noiembrie, la postul B1, cum au ajuns frații Cămătaru și Cătălin Botezatu să distribuie în școli aceste teste, ministrul a răspuns: „Din luna martie declar public încontinuu că este nevoie de testare în școli. În sfârșit, a fost demarată această achiziție, în urma unei hotărâri de Guvern. Achiziția s-a făcut pe baza unor cerințe de performanță minime, elaborate de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Achiziția pe baza acestor cerințe a fost organizată de către ONAC, înființat în iulie 2018 ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Pe mine, ca ministru al Educației, mă interesează să fie teste în școli și să fie conforme din perspectiva calității, cu certificat de la Agenția Națională a Medicamentului. Testele din primul lot de nouă milioane bucăți au o valoare declarată de 80 milioane 450 mii lei, cu un preț mediu per test de 8,83 lei. Am primit informația că aceste teste sunt cele utilizate în Germania, Portugalia și în Franța, din primul lot. O declar cu toată responsabilitatea, ca ministru al Educației care nu are nicio implicare în achiziții, nu mă interesează prețul, nu mă interesează nicio firmă câștigătoare, nu cunosc nicio firmă.(...) Săptămâna care începe luni, 15 noiembrie, vor fi disponibile în școli”, a mai precizat Cîmpeanu.







„Salariații din învățământ pot fi expuși riscului de contaminare”





Zilele trecute, întrebat dacă vede normal ca profesorii să testeze elevii, ministrul a declarat: „Sigur că nu au în fişa postului, sigur că nu pot fi obligaţi, dar, vedeţi dumneavoastră, nici vaccinarea nu este obligatorie şi, totuşi, profesorii sunt cei care au o rată de vaccinare dublă faţă de rata la nivel naţional, sunt cei care au înţeles să se mobilizeze pentru vaccinare atunci când au înţeles că vaccinarea lor e în strânsă legătură cu modul de funcţionare a şcolilor cu prezenţă fizică. Îmi exprim încrederea în toţi colegii din sistemul de învăţământ”.





Declarație care a declanșat reacția federațiilor sindicale din Educație, care i-au solicitat, joi, ministrului să aibă în vedere „la elaborarea procedurii privind testarea preșcolarilor/elevilor și personalului unităților de învățământ, faptul că aceste teste nu pot fi administrate preșcolarilor și elevilor de către salariații din învățământ, având în vedere riscul de contaminare la care aceștia pot fi expuși, în absența echipamentului special de protecție. Din punctul nostru de vedere, procedura trebuie să prevadă expres că aceste teste rapide antigen din salivă sunt administrate preșcolarilor/elevilor de către personalul cabinetului medical școlar de la nivelul unității de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul D.S.P.J. /O.S.P.M.B. Doar în mod excepțional, acolo unde nu se poate asigura testarea de către personalul medical, aceste teste urmează să fie administrate de către reprezentanții legali ai preșcolarilor/elevilor, stabilindu-se, prin procedură, modul în care Ii se predau aceste teste și cum se valorifică rezultatele testării.





În egală măsură, atragem atenția că testarea preșcolarilor/elevilor nu se poate realiza într-un anumit interval de timp anterior începerii cursurilor, într-un spațiu special din unitatea de învățământ, deoarece: în cele mai multe unități de învățământ, un asemenea spațiu nu există; orice procedură de acest tip trebuie să țină cont de condițiile meteo din perioada următoare și de normele de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, între care distanțarea corectă (imposibil de realizat în condițiile aglomerării a sute de preșcolari/elevi)”.



Oare problema și mai mare va apărea când testele pe bază de salivă vor fi în școli, dar nu va avea cine să le administreze? Cert este că va trebui prevăzut un interval, nu știm dacă din timpul orarului, pentru ca această manevră să fie făcută cât mai corect, și nu pe repede înainte.





Pe 5 noiembrie, Sorin Cîmpeanu declara: „nu ministerul organizează licitație pentru teste. Cerințele tehnice și cerințele de reglementare au fost elaborate de către Agenția Națională a Medicamentului, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate organizează licitația, care este în curs de finalizare. Este deja publică informația că sunt nouă milioane din cele 70 de milioane de teste deja achiziționate. În această seară (5 noiembrie – n.r.) vor fi anunțați câștigătorii și pentru loturile doi și trei. Luni (8 noiembrie – n.r.) se vor încheia contractele subsecvente pentru lotul 1, marți se vor încheia contractele subsecvente pentru loturile 2 și 3. Urmează perioada legală pentru depunerea scrisorilor de garanție (pe o perioadă între 1 și 5 zile). După care lotul 1 are un termen de livrare între unu și cinci zile. Am avut o discuție cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență care m-a asigurat că, în momentul în care Departamentul pentru Situații de Urgență va primi testele, acestea vor fi distribuite în școli”.