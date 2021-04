Odiseea celor 400 de orfani armeni salvați de la moarte. Filantropul Armenag Manissalian, evocat de comunitatea sa

În memoria destoinicului armean stins din viață timpuriu, la vârsta de 59 de ani, artistul plastic George Zgură a realizat un tablou, care se alătură unui inestimabil Album al orfanilor, datat 1923, ce cuprinde fotografii și date ale celor care aveau să ajungă la Strunga. În semn de respect pentru tot ceea ce a făcut Armenag Manissalian, comunitatea armeană constănțeană a comandat o carte sculptată manual în piatră, pe care va fi înscrisă biografia lui și care va fi montată pe frontispiciul clădirii construite în locul vestitului Palat Manissalian.





Despre tragedia poporului armean de la 24 aprilie 1916, când intelectuali armeni din Istanbul au fost exterminați, după care au urmat deportări, a vorbit cu multă emoție prof. Madlene Simion Măgârdicean. „Fusese pusă la cale exterminarea armenilor, dar faptul că erau uniți în jurul bisericilor, credința lor, spiritul lor i-au apărat și nu am dispărut definitiv. Faptul că bunicii noștri s-au stabilit aici, iar noi ne-am născut crescând frumos, dar neuitând nicio clipă mica noastră patrie. Am iubit tot ce este în jurul nostru, am crescut respectându-i pe cei care ne-au primit, am învățat, ne-am făcut datoria crescând la rându-ne copii cu respectul pentru țara în care ne-am născut, dar și față de strămoșii care atât de mult s-au chinuit”.Prof. Arșaluis Sarchisian Gurău a dat apoi citire unui poem răvășitor, intitulat „Umbrele trecutului” și inspirat de aducerile-aminte ale unei supraviețuitoare din convoiul copiilor.