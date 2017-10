Şoc la Universitatea „Ovidius“: decanul Mihai Gîrţu demisionează!

2

Girtu-copilul de minge al lui CIUPINA

Mihai,te-ai inhaitat cu DRACU`,adica VICTOR CIUPINA si nu te-a ajutat CEL DE SUS pentru ca acest om va trebui sa plateasca tot ceea ce a facut in UOC prin rautatea sa.jighimeaua asta s-a crezut SATAN in UOC si a tinut oamenii capabili pe loc si nelasandu-i sa se afirme.CEA MAI MARE GRESEALA A TA A FOST CA NU TE-AI ALIAT CU EPURE,VOI DOI PUTEA-TI SA DOBORATI ACEST SISTEM MAFIOT CREAT DE VICTOR CIUPINA.NU TREBUI SA AI COMPLEXE DE INFERIORITATE CA NU ESTI PREGATIT IN DOMENIUL MANAGEMENT-ULUI CA AI ALTE ATUU-URI CARE CONSTA IN STIINTELE INVATAMANTULUI,INTR-ADEVAR EPURE LE ARE PE AMANDOUA SI MANAGEMENT SI INVATAMANT..SI INCA ODATA ITI SPUN, ACEST LUCRU NU TREBUIA SA TE ALIEZE CU VICTOR CIUPINA-nenorocitul universitatii....TU IMPREUNA CU EPURE LA CONDUCEREA UOC ERATI PARTENERIATUL IDEAL PENTRU A CONDUCE UOC...PACAT MIHAI,MARE PACAT,O GRAMADA DE PERSOANE TI-AU DAT "SEMNALE" CA SA VII IN TABARA LUI EPURE,DAR TU AI FOST ACAPARAT PSIHIC DE JIGODIILE BATRANE IN FRUNTECU CIUPINA SI AI CREZUT IN EI,ASTA E !!!