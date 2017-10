ŞOC în cultura constănţeană / Teatrul „Oleg Danovski” SE DESFIINŢEAZĂ!

5

planuri vechi

daca TV Neptun se va muta in studioul Oleg Danovski si mazare sau porcusor isi va face cumva simtita prezenta in cladirea teatrului, este clar ca ministrul culturii face parte din gasca si serveste interesele acestora, iar planul lor, inceput cu un deceniu in urma, da, in sfarsit, roade. O sa ne manance manelele de brazilia, si cand nu veti mai avea ce face, constantenilor, si o sa va treziti inecati de gunoaiele astea, va fi prea tarziu. Deocamdata va plac acele care alegorice si fufele de pe ele, imbracate si platite cu banii de la gura copilasilor vostri si a amaratilor ce mor prin spitale.