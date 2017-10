Pentru că răstoarnă ierarhiile

Obiectivitatea tezelor cu subiect unic este contestată

O dată cu trecerea notelor în catalog în urma rezolvării contestațiilor, se poate spune că s-a finalizat prima etapă a experimentului intitulat tezele cu subiect unic. Am considerat că este momentul oportun în care profesorii pot opina asupra acestui gen de admitere în liceu. Din anul 1999 și până în 2002, pentru a accede într-un liceu, elevii susțineau examenul de capacitate. Au urmat din 2003 și până anul trecut testele naționale, ca, o dată cu venirea la cârma ministerului Educației a lui Adomniței, să-și facă apariția tezele cu subiect unic ca metodă de abordare a admiterii în liceu. Iată în continuare câteva păreri avizate legate de această primă sesiune de teze. Prof. Aneta Târșoagă, director adjunct Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, dar și președintele comisiei constituite în cadrul Centrului de comunicare nr. 10, a declarat că aceste teze cu subiect unic constituie un sistem mai lejer, prin care se atenuează starea tensională a elevilor. „Pe de altă parte, însă, eu, ca președinte al comisiei, am fost nevoit să mă ocup de distribuire de subiecte, centralizări de lucrări sau contestații, așa încât am neglijat oarecum atribuțiunile de director adjunct din acest interval. Cât privește orele de curs, ca profesor de matematică voi încerca să le recuperez așa cum pot și în măsura în care elevii vor răspunde solicitării. Din această perspectivă, consider că se creează disfuncționalități prin suprapunerea peste alte programe”. Cât privește mult disputatele comisii de supraveghere, prof. Târșoagă a declarat că le-a solicitat colegilor săi nici să-i streseze pe copii, așa încât aceștia să reclame că au fost dezavantajați, dar nici să le lase… mână liberă. „Consider că rezultatele reflectă valoarea lor la orele de curs“. În opinia prof. Mihaela Calenici, catedra de limba română, Școala cu clasele I-VIII nr. 2, reinstituirea examenului de admitere în liceu ar constitui o motivație mult mai înaltă pentru elevi, spre deosebire de repartizarea aleatorie. Totodată, acest gen de teze la intervale relativ scurte de timp presupune o implicare mai slabă în procesul educativ. Prof. Ridvana Refi, director Școala cu clasele I-VIII nr. 15, a declarat că nici la această școală elevii nu au contestat notele obținute, ceea ce dovedește că ele au reflectat realitatea de la clase. „În schimb, printre colegii mei au existat discuții legate de supraveghere, existând diferențe în mediul rural, între notele obținute de elevi la clasă și notele de la teze. Trebuie găsită o soluție: fie copiii să fie supravegheați de alți profesori din alte școli, fie copiii să se deplaseze în alte unități, ceea ce n-ar fi tocmai convenabil”. „Nu sunt de acord cu aceste speculații!“ Și pentru că tot s-a ridicat problema profesorilor mult prea… cooperanți din mediul rural, i-am solicitat opinia prof. Monica Dragalina, directorul Școlii din comuna Independența. „Am avut surpriza ca elevi foarte buni, care la clasă au note de 10, să fie depunctați la teza de la limba română, pentru că, spre exemplu, în loc de 15 rânduri, la compunere, s-au rezumat la 14, al 15-lea considerându-l titlul, ceea ce le-a adus o notă mai mică. Dar am avut și excepții de genul copiilor de nivel scăzut, dar care au dat o mai mare importanță acestor teze și au obținut note măricele. În concluzie, promovabilitatea a reflectat realitatea, ținând cont și de faptul că noi avem un procent crescut de elevi de etnie turcă. Cât privește speculația că elevii noștri au avut parte de o supraveghere mai lejeră, vă dau doar un exemplu: din 22 de elevi de clasa a VII-a, doar șase au obținut note peste 5. Poate și pentru că m-am încăpățânat să le demonstrez care este valoarea lor. Normal că o notă de 10 obținută la oraș nu se compară cu una de la clasele din mediul rural, dar poate veți ține cont de faptul că elevii de aici nu au la dispoziție internet sau zeci de manuale auxiliare“. În final, prof. Dragalina a declarat că n-ar fi riscat un control de la minister, în cazul în care se sesizează diferențe de note prea mari între cele obținute la teze și cele de la clasă. Se solicită reintroducerea examenului de admitere EDU CER propune renunțarea la media tezelor unice drept criteriu de admitere la liceu și eliminarea repartizării computerizate la nivel național. În schimb, admiterea la liceu ar trebui să se facă pe baza a trei criterii, și anume admiterea pe bază de examen cu subiecte la nivel național, admiterea pe baza criteriilor de departajare stabilite de Consiliul de Administrație al fiecărei unități școlare (departajare pe mediile gimnaziale, generale și pe discipline) și admitere pe bază de dosar.