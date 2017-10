Obiceiuri din noaptea Sf. Andrei, prezentate de „Scena lui Tănase“ la Galeriile „Amfora“

Constanța Vlăgea expune, astăzi, lucrări în plantă presată, la Galeriile „Amfora”, în cadrul unui parteneriat dintre Casa de Cultură din Techirghiol și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Constanța. Expoziția nu va fi singura manifestare artistică de la „Amfora”. Astfel, protagonista evenimentului aduce în fața publicului constănțean cea mai recentă carte a sa, „Între malurile vieții”, publicată la editura Ex Ponto. „Este o carte ancorată în realitate, în care critic cât îmi stă în putință ce se întâmplă în Techirgiol. De asemenea, arăt frumusețea orașului, am curajul să arăt și ce e bine, și ce e rău. Cred că lumea poate fi mai bună dacă cei care conduc destinele țării ar ține seama de cei care vor să facă ceva cu adevărat în țară”, a spus autoarea cărții. Prezentarea lucrării va fi făcută de scriitorul Ovidiu Dunăreanu. Un moment dinamic al evenimentului va fi susținut de trupa din Techirghiol „Scena lui Tănase”, coordonată de Constanța Vlăgea. Tineri artiști au pregătit pentru public un spectacol despre obiceiurile și tradițiile din Dobrogea de Sud în noaptea Sfân-tului Andrei. Spectacolul a mai fost jucat o singură dată, în luna octombrie a acestui an. Lucrările Constanței Vlăgea au o căldură specială la privire și la atingere, fiind realizate în culorile toamnei din petale de floarea – soarelui, din frunze de fasole, de arțar, de vișin, de colocazie, de cireș, de gutui, de piersic, din petale de narcise sau de trandafir. O muncă minuțioasă, care necesită răbdare și care impune etape ce trebuie parcurse: colectarea plantelor, presarea și, eventual, înlocuirea lor, întrucât unele pot mucegăi. „După ce se usucă plantele, nu mai e nicio problemă”, ne asigură Constanța Vlăgea, care nu se află la prima expoziție personală. Ea a expus și la Techirghiol, dar a participat și la o expoziție de grup la Muzeul Satului, în 2007. Vernisajul expoziției are loc astăzi, ora 17, și va fi realizat de cunoscutul caricaturist Leonte Năstase.