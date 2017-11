Oaspeţi de seamă la Grădiniţa "Perluţele mării". Unitatea face parte dintr-un proiect Erasmus+

Oaspeți de seamă la Grădinița "Perluțele mării". Unitatea face parte dintr-un proiect Erasmus+

Oaspeți din cinci țări din Europa s-au aflat, zilele trecute, la Grădinița cu program prelungit „Perluțele mării” din Constanța. Întâlnirea a fost prilejuită de debutul proiectului Erasmus+ „My rights - My responsabilities”, care vizează schimbul de bune practici în lucrul cu copiii mici.Pe lângă grădinița din Constanța, în proiect sunt implicate alte cinci unități de învățământ din Grecia, Italia, Anglia, Polonia și Spania.„Pe parcursul a două zile, delegațiile din țările partenere au participat la sesiuni de lucru în care au fost făcute prezentări, dezbateri și au fost creionate strategii, instrumente de implementare și diseminare a proiectului, precum și ale modulelor în care vor fi implicați elevii din țările partenere”, a explicat directorul Grădiniției „Perluțele mării”, prof. Nicoleta Savu.De asemenea, oaspeții din străinătate au vizitat toate cele opt grupe de preșcolari ale grădiniței constănțene și au discutat despre oferta educațională a grădiniței. Cu prilejul vizitei, au vizionat și Galeria Erasmus+ din cadrul unității, dar și celelalte proiecte în care este implicată grădinița. În plus, oaspeții străini au avut ocazia să participe la activitatea demonstrativă bazată pe metoda didactică numită „covorul povestitor”, unde copiii au ascultat „Nina bonita” („Black is beautiful”), de Ana Maria Machado, o poveste încântătoare și sensibilă despre conviețuirea diferitelor grupuri etnice.„La final, foști preșcolari ai grădiniței noastre și ai partenerilor noștri educaționali au prezentat un scurt moment artistic multicultural dobrogean, cu cântece și dansuri din zonă”, a mai spus directorul Grădiniței „Perluțele mării”.