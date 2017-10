Oaspeţi de peste hotare la Şcoala "Murgescu" din Valu Traian

Oaspeți de peste hotare la Școala "Murgescu" din Valu Traian

Săptămâna aceasta, elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian au fost gazde primitoare pentru prieteni din școlile Osnovna skola Manus-Split (Croația), Karsiyaka Ortaokulu - Ęzmir (Turcia), Agrupamento de Escolas Gil Eanes-Lagos (Portugalia) și Gimnazjum nr. 3 w Grodzisku Mazowieckim - Grodzisk Mazowiecki (Polonia)Alături de aceste instituții, școala desfășoară în perioada 2014 - 2016, proiectul „Through old letter to new friendship”, din cadrul Programul Erasmus+, Parteneriate strategice între școli.Scopul proiectului constă în extinderea dialogului intercultural și interreligios prin studierea istoriei, precum și dezvoltarea creativității și a muncii în echipă. Pe parcursul celor cinci zile ale mobilității transnaționale de proiect, din această perioadă, s-au derulat mai multe activități culturale pentru elevi, ateliere de lucru pentru elevi și profesori, au avut loc workshopuri, pregătirea evaluării intermediare, stabilirea datelor pentru activitățile din al doilea an de proiect, vizite de studiu la Cetatea Halmyris și la Muzeul Național de Istorie și Arheologie.Comunicarea dintre elevii și profesorii parteneri a fost un succes. Au participat împreună la ateliere de creație, au făcut schimb de materiale didactice, au susținut și au participat la lecții demonstrative, iar din program nu au lipsit nici momente de dans artistic și dans sportiv, cântece, dansuri populare dobrogene, prezentate de cei mai talentați copii.