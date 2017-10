Oare îşi va da demisia de onoare directorul de la Săcele?

Oare își va da demisia de onoare directorul de la Săcele?

Ieri, o nouă comisie formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-a deplasat la Școala din Săcele, pentru un nou set de audieri în cazul elevei bătute de către directorul instituției de învățământ. De dimineață, fostul comandant al Poliției din Săcele, Victor Pătrașcu, ne-a contactat pentru a ne aduce la cunoștință că asupra Mihaelei Doboșan, mama elevei dintr-a VI-a devenită o nedorită victimă a scandalului din localitate, se fac presiuni din toate părțile pentru a renunța la un eventual proces penal cu prof. Gavrilă Remescu. „E ceva de groază ce se întâmplă la această școală. Acuză pe nedrept o elevă că și-a făcut nu știu ce pe internet, când, de fapt, profesoarele au și ele așa ceva. Chiar nu se găsește nimeni să facă dreptate în această instituție de învățământ despre care circulă tot soiul de zvonuri prin comună, deloc măgulitoare la adresa cadrelor didactice de aici”. Mihaela Doboșan ne-a declarat că a luat deja legătura cu un avocat, în persoana lui Virgil Șișu, care urmează să procedeze la demersurile necesare pentru a-l da în judecată pe directorul Gavrilă Remescu. „Nu pot să cred că un profesor și director pe deasupra se alege doar cu o sancțiune după ce copilul meu a fost bătut și pe nedrept”, afirmă mama fetei. Partea vătămată e cam singură în luptă Tot ieri, l-am contactat din nou pe inspectorul general Marian Sârbu, pentru a afla ce sancțiune are în vedere ISJ Constanța în acest caz. „Eu sincer vă spun că sper ca acest director să facă un gest de maturitate profesională și să-și dea demisia din conducere, dar să rămână în continuare la catedră. Cel puțin așa consider că ar fi corect din partea unui om care a recunoscut că a vrut să lovească un copil. Dacă n-o va face, noi vom aplica sancțiunea pe care o vom hotărî în cadrul unui Consiliu de administrație, de comun acord. Mai apoi, dacă Ministerul Educației nu va fi mulțumit, va trimite o comisie de la București să investigheze cazul. Dar sper să nu ajungem până acolo, pentru că n-ar fi onorant nici pentru instituția noastră”. Pe de altă parte, Anton Pantelimon, inspector care a făcut parte din comisia ce s-a deplasat ieri la Săcele, ne-a declarat că în urma anchetei făcute nu s-a confirmat că ar fi o practică permanentă bătaia. „Am dat un chestionar elevilor din această școală și au spus că până acum nu s-a mai întâmplat”. Despre câtă lașitate este vorba la mijloc nici nu mai are rost să insistăm. Probabil că după acest scandal familia Doboșan ar trebui să-și ia viză de flotant. Este doar un exemplu la scară micro despre nedreptățile care au ajuns să ne sufoce la tot pasul, dar pentru care nu avem pe nimeni lângă noi să acționăm. Iată și unul dintre co-mentariile postate pe site-ul „Cuget Liber” în legătură cu acest caz: „Relația profesor-elev: Profesori nemulțumiți de prestația elevilor, și invers - situații tot mai des întâlnite în ultimii ani; iată că DEMOCRAȚIA pe care o trăim își are prețul ei: mentalități care se schimbau până acum în generații, se modelează cu repeziciune, tinerii merg înainte - cu bune și rele, iar noi nu reușim să ținem pasul cu realitatea. De ce? Părinții nu își dau seama ce se întâmplă cu copiii lor, iar când dascălii sunt puși în fața unor situații neprevăzute, NU SUNT PREGĂTIȚI să reacționeze! Acesta este motivul pentru care nu se găsesc soluții la probleme! Mai mulți psihologi? Mai bine retribuiți? SĂ GĂSIM CAUZA PENTRU A ÎNLĂTURA EFECTUL...”. (de la ADI 25-02-2009, 08:34:30)