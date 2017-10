„Oare cum se pot uita politicienii în ochii părinţilor şi ai copiilor?”

„Oare cum se pot uita politicienii în ochii părinților și ai copiilor?”

Prezentă la conferința or-ganizată recent la Mangalia, cu titlul „Rolul părintelui și al comunității în creșterea calității educației în învățământul preuniversitar”, Mihaela Gună, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a ținut să precizeze, vizavi de prezența anunțată a politicienilor prin școli, că asistăm la o campanie electorală mascată, chiar și acum la început de an școlar. „Și, din păcate, își aleg niște școli care sunt gata pregătite să aștepte vizita unor politicieni. Pentru că dacă într-adevăr i-ar interesa realmente școala românească s-ar duce într-un sătuc amărât, unde școala nu are un aviz de funcționare, unde nu există toalete, nu există apă curentă și-atunci nu s-ar mai împăuna nimeni cu «Uite ce-am făcut noi pentru școala românească!». Pe de altă parte, nu înțeleg rostul acestor vizite în prima zi de an școlar atâta timp cât ei, ca politicieni, n-au făcut real nimic pentru școala românească. Nu suntem în stare să facem o reformă adevărată, reală, se fac în continuu cosmetizări. Se gândesc mereu numai la încadrarea și normele didactice, numai la întărirea pozițiilor unor anumite categorii sociale și nicidecum la interesul elevilor. Oare cum se pot uita în ochii părinților și ai elevilor știind că n-au făcut cu-adevărat nimic bun pentru ei?”. Aceasta în condițiile în care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicate-lor din Învățământ „Spiru Haret” CER membrilor de sindicat să nu participe la manifestările festive ocazionate de deschiderea anului școlar, la care vor fi prezenți politicieni. „Sugerăm tuturor reprezentanților clasei politice să nu se prezinte în fața oamenilor școlii, cu prilejul deschiderii anului școlar, pentru a le vinde din nou iluzii prin luările de cuvânt”, se arată într-un comunicat semnat de președinții FSH și FSLI.