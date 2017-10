Oana Pellea, preşedinte al juriului Galei HOP, de la Costineşti

Oana Pellea, președinte al juriului Galei HOP, de la Costinești

Între 4 și 8 septembrie, Gala Tânărului Actor - Hop, program permanent al UNITER și singular în peisajul festivalier autohton, ajuns la cea de-a XVI-a ediție, va promova și lansa tineri absolvenți din învățământul superior artistic de stat și particular, de data aceasta pe scena Vox Maris Grand Resort din stațiunea Costinești.În cele patru zile de concurs, tinerii actori pretendenți la Marele Premiu al Galei vor fi aplaudați și apreciați de un juriu pe măsură format din: Oana Pellea (pre-ședinte), Radu Macrinici, Marius Manole, Ada Milea și Corina Șuteu.Gala HOP aduce un omagiu singurei artiste care a valorificat cântul românesc popular autentic: Maria Tănase. Și de aici rezultă un dialog între trecut și prezent, un remix interesant și îndrăzneț. Concurenții vor reinterpreta pe acorduri electro melodii ale artistei precum „Mi-am pus busuioc în păr”, „Leliță cârciumăreasă”, „Aseară ți-am luat basma” sau „Lung îi drumul Gorjului”, totul reunit într-o aventură muzicală.„Hai iu iu nu hi you you” este titlul workshopului care se va desfășura timp de patru zile, la Costinești, coordonat de muzicianul Vlaicu Golcea.