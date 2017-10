O victorie muncită a Şcolii 23 August

O victorie muncită a Școlii 23 August

După doi ani de încercări, Școala cu clasele I-VIII din localitatea 23 August a reușit să obțină aprobarea pentru proiectul depus în cadrul programului Comenius - proiecte multilaterale, programul de „Învățare pe tot parcursul vieții“. Școlile partenere în proiectul intitulat „Come, come whoever you are” sunt: Dumlupęnar Ęlköđretim Okulu Adęyaman regiunea Guneydogu Anadolu (coordonator) din Turcia, Colegio Publico Rio Tajo Guadalajara regiunea Castilla-La Mancha, din Spania, UPP Collège Ferdinand Fabre Saint Gervais sur Mare regiunea Languedoc-Roussillon, din Franța, și Școala cu clasele I-VIII Păulești din Satu Mare, căreia i s-a alăturat, începând cu luna septembrie 2011, Școala cu clasele I-VIII 23 August. Printre obiectivele parteneriatului regăsim încura-jarea elevilor să învețe limbi străine, creșterea motivației, o mai bună cunoaștere în rândul elevilor a culturii, istoriei, tradițiilor și obiceiurilor în țările vorbitoare de limba engleza, dar și promovarea identității și culturii naționale a fiecărei țări implicate în proiect.Activitățile desfășurate în luna octombrie de elevii și cadrele școlii din 23 August s-au concretizat în realizarea unor panouri despre țările partenere, purtând titlul „Snapshot of you and us”, dar și concursul de LOGO pentru proiect, activitate intitulată „Un logo pentru patru, patru pentru un logo”.În această lună este progra-mată prima deplasare din cadrul proiectului.