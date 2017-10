„O secundă“ de viaţă, prin lentila Corinei Vasile

Expoziție de fotografie la Cărturești Constanța

„O secundă“ de viață, prin lentila Corinei Vasile

La Librăria Cărturești din City Park Mall Constanța este deschisă expoziția de fotografie „O secundă”, semnată de Corina Vasile, apreciat artist fotograf din București, distinsă cu numeroase premii la nivel național. Titlul expoziției vine de la unitatea de măsură a expunerii, secunda, lucrările Corinei captând detaliile mai greu observabile, pe care artista le „exploatează” cu ajutorul aparatului foto, „cel de-al treilea ochi” pe care trebuie să-l aibă un fotograf care se respectă: „Calitățile unei fotografii se pot constata într-un instantaneu sau fotografie regizată în studio, într-un peisaj cu date banale, portret, scenă sau natură statică. Consider, totuși, că un bun fotograf trebuie să folosească aparatul foto ca pe cel de-al treilea ochi, să fie atât de rapid încât să poată surprinde un moment pe care nu l-a observat nimeni altci-neva și să descopere prin propriile-i reflexe cotidianul, să-l decojească și să-i dea interpretări personale”, scrie Corina pe blogul său, http://21-corinavasile.blogspot.com. Corina Vasile s-a născut la București, în 1986. A absolvit Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, secția grafică, domeniu pe care l-a studiat și la Universitatea Națională de Arte din București, în prezent fiind masterand în cadrul aceleiași instituții. Activitatea sa prolifică nu a rămas fără rezultate: printre premiile pe care le-a obținut se numără premiul II la concursul de grafică „Sânge pentru viață”, organizat de Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge, în 2005, premiul II la concursul „Icoana din sufletul copilului”, tot în 2005, mențiune la concursul „Martin Luther King” din același an și premiul I la concursul internațional „Uși deschise” din 2003. Fotografiile sale au putut fi văzute de public de nenumărate ori, Corina participând la expoziții organizate la București, Sibiu, Buzău, Hunedoara, Sinaia, Iași, și acum la Constanța, dar și în Germania și Italia. De asemenea, se implică și în campanii umanitare și de voluntariat, exemple în acest sens fiind activitatea de voluntariat pe care o susține în cadrul International Foundation for Children Romania, din octombrie 2006, dar și participarea la expoziția - donație din cadrul campaniei „Nu vreau să fiu sărac”. „Încă e surprinzător cum într-o fracțiune de timp se pot capta amănunte ale lumii în care trăim. Fotografia va rămâne mereu un document, chiar dacă e realizată în mod artistic, chiar dacă e încărcată de realism sau simboluri”, spune Corina, ca un argument pentru expoziția „O secundă”. Aceasta va fi deschisă la Librăria Cărturești Constanța până pe 30 noiembrie.