"O seară cu The Beatles", la Constanţa

"O seară cu The Beatles", la Constanța

Platonic Band lansează proiectul „An Evening with THE BEATLES”. Evenimentul are loc duminică, 27 noiembrie, ora 20:00, la Doors Club (Constanța).Programul include piese cu o rezonanță aparte, lucrări considerate de critici ca născatoare de curente și genuri în muzica modernă. De la piese ca Get Back la Helter Skelter sau I Want You, geniul muzical al celor patru britanici va fi pus în scenă cu dedicație și virtuozitate de Nicu Patoi & Platonic Band, un tribut pentru cei considerați a fi cea mai influentă trupă a tuturor timpurilor - The Beatles.Seara va fi deschisă cu o avanpremiera a albumului Geometry of Creation, album ce urmează să fie lansat de Platonic Band în 2017.