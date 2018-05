O sculptură realizată de Constantin Brâncuşi, vândută cu preţul record de 71 de milioane de dolari

O sculptură realizată de Constantin Brâncuși, vândută cu prețul record de 71 de milioane de dolari

Ştire online publicată Miercuri, 16 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O sculptură din bronz realizată de Constantin Brâncuși în 1932, care reprezintă un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vândută cu 71 de milioane de dolari (comisioane și taxe incluse) la o licitație organizată marți de casa Christie's la New York și a stabilit un nou record de preț pentru o creație a artistului român, informează ediția online a cotidianului american The New York Times.Trei colecționari au licitat pentru această sculptură din bronz polizat, o lucrare intitulată "La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)". Opera de artă are o înălțime de 78 de centimetri și este montată pe un soclu din marmură. Potrivit casei Christie's, opera de artă a fost achiziționată de un colecționar care a licitat prin telefon și care a garantat un preț de vânzare stabilit înainte de licitație, acceptând apoi să achite și taxe și comisioane în valoare de 190.000 de dolari.Experții casei organizatoare au estimat că lucrarea urma să se vândă cu cel puțin 70 de milioane de dolari."Este o legendă, iar oamenii 'vânează' legendele", a declarat Abigail Asher, partener la Guggenheim Asher, o companie de expertiză în artă cu sediul la New York, comentând rezultatul tranzacției de marți seara. "Contrastul dramatic dintre sculptura din bronz polizat și soclul ei din marmură cioplită îți taie răsuflarea. Și este o lucrare extrem de rară", a adăugat Abigail Asher.Constantin Brâncuși, născut în România și care a lucrat apoi la Paris, este considerat cel mai inovator și mai influent sculptor de la începutul secolului al XX-lea. În iulie, Muzeul de Artă Modernă din New York va vernisa o expoziție dedicată artistului român, care prezintă 11 opere de artă ale sale, aflate în posesia instituției americane.Pe piața de artă există puține lucrări disponibile semnate de Brâncuși, un artist care nu a creat opere de artă în serii numeroase. Acelea dintre ele care apar pe piață au întotdeauna o valoare ridicată. În mai 2017, un bronz al artistului român, realizat în 1913 și intitulat "La Muse Endormie", a fost vândut de casa Christie's cu 57,4 milioane de dolari, stabilind precedentul record de preț pentru o lucrare realizată de Constantin Brâncuși.Sculptura vândută marți seara a fost scoasă la licitație de cei trei copii ai colecționarilor americani Elizabeth și Frederick Stafford. Cuplul a achiziționat sculptura în 1955 direct din atelierul parizian al lui Brâncuși contra sumei de 5.000 de dolari, potrivit Bloomberg News. În ultimii 40 de ani, această sculptură a fost expusă - în virtutea unui acord de împrumut prelungit - la Metropolitan Museum of Art din New York. O altă versiune a aceleiași lucrări, realizată din lemn, se află în posesia Muzeului Nelson-Atkins din Kansas City.Nancy Cunard a fost una dintre personalitățile avangardei culturale din Paris în debutul secolului al XX-lea. Considerată un veritabil pionier al modei, ea a avut mulți iubiți - printre care se remarcă Ezra Pound, Samuel Beckett, Tristan Tzara și pianistul de jazz Henry Crowder. Nancy Cunard, filantroapă, patroană a artelor și moștenitoare a unui imperiu din domeniul transporturilor maritime, Nancy Cunard organiza numeroase petreceri și s-a implicat în proiecte diverse, inclusiv în literatură, domeniul editorial și activism politic, susținând cauze precum Războiul Civil din Spania și combaterea discriminării rasiale.Deși îl cunoștea pe Constantin Brâncuși, ea nu a pozat niciodată pentru artistul român. A aflat despre existența acestei sculpturi la mai mulți ani după realizarea lucrării.