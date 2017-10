O şcoală în care copiii vin din plăcere şi nu din obligaţie

O școală în care copiii vin din plăcere și nu din obligație

La Centrul pentru copii al Fundației Giovanni Bosco, odată cu vacanța a început activitatea Școlii de vară, devenită tradițională în peisajul educațional estival constănțean.Fundația Don Bosco a venit în anul 1996 în Constanța și de atunci a căpătat o tot mai multă credibilitate în rândul părinților constănțeni care apelează la serviciile sale.Prima Școală de vară a fost inițiată chiar din 1997, la Școala nr. 8, alte două ediții fiind găzduite de Școala nr. 12. A urmat cumpărarea unui teren în cartierul Viile Noi și construirea actualului sediu al Centrului pentru copii.Întrebat dacă a constatat o sporire a numărului copiilor care petrec vacanța de vară la Don Bosco, directorul Sergio Bergamin ne-a declarat că de la început au fost mulți copii.„În ultimii ani, avem aproape 300 de copii, de la clasa I la clasa a VIII-a, înscriși la Școala de vară. Tinerii de la clasa IX-a în sus ne sprijină în realizarea activităților, pe care noi îi numim animatori, și care ajută copiii mai mici, făcând voluntariat. Dar nu numai pe timpul verii. Și în timpul anului școlar, avem un after school, la care avem colaboratori studenți cărora le place să vină la noi.De-a lungul anilor, am descoperit că publicitatea cea mai bună ne-o fac bucuria copiilor de a reveni an de an și felul cum își atrag prietenii aici. În fiecare săptămână, oferim și părinților o serată, în care implicăm și copiii, pentru a oglindi realizările lor. Încercăm să implicăm cât mai mult și părinții, pentru că educația are aceste două aspecte fără de care nu se poate progresa: copilul și părintele. Doar prin educație concretă se poate dezvolta lumea, și nu prin legi. Iar bucuria noastră cea mai mare este atunci când revin foști elevi și ne spun «Noi aici ne-am schimbat, în acest centru!». Și aceasta ne încurajează să mergem mai departe”, a declarat directorul Bergamin.v v vCe oferă Școala de vară Don Bosco? „În primul rând, un loc sigur, la care părinții apelează cu încredere, pentru că au văzut cum copiii vin din plăcere, și nu din obligație. Mulți părinți lucrează și nu știu unde să-și lase copiii, iar la noi stau de la 8 dimineața până la 17. Oferim nu numai activități, ci o perioadă de liniște și de formare, pentru că, atunci când stau între anumite valori, copiii chiar cresc într-o relație frumoasă. În fiecare an, avem o poveste prin care încercăm să scoatem valorile cele mai importante, iar anul acesta avem povestea cu «Micul prinț»”, a mai adăugat același interlocutor.Anul acesta s-a reușit sem-narea unui contract cu o firmă de catering, așa încât la prețul de 200 lei al Școlii de vară se adaugă 8 lei pe zi masa.Până pe 22 iulie, când se încheie, în programul școlii sunt prevăzute două excursii, dintre care una la o mănăstire și într-o altă zi la Aqua Magic.