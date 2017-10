La Biblioteca Universității „Ovidius”

O sală de lectură va purta numele scriitorului Pericle Martinescu

Ieri, cu ocazia medalionului literar dedicat scriitorului Pericle Martinescu, s-a vorbit foarte mult despre nevoia de a-i aduce aproape pe cei mai tineri de opera lui. Ion Popișteanu, directorul Editurii Ex Ponto, cea care a publicat până acum zece dintre manuscrisele sale, a propus ca una din viitoarele săli de lectură ale Bibliotecii Universității „Ovidius” să poarte numele acestuia. De asemenea, se fac demersuri pentru ca și în localitatea natală, Viișoara, școala, o stradă sau casa în care s-a născut să fie denumite după numele celui care a iubit atât de mult Constanța și Dobrogea. Prezentă la lansarea volumului epistolar semnat de Aurelia Lăpușan cu titlul „Lecția de viață”, fiica adoptivă a lui Pericle Martinescu, Măriuca, a dezvăluit celor prezenți o față mai puțin cunoscută a acestuia. „Tatăl meu a trăit o vastă și intensă viață interioară, pe care nu a împărtășit-o cu nimeni. Am descoperit enigma stilului său ermetic care se datora faptului că a fost trecut la index pentru că făcea traduceri care trebuiau semnate de alții. Am trăit într-o familie vizitată de oameni de calitate, care mi-a oferit posibilitatea să cunosc personalități ale culturii românești, cu unii dintre ei, cum a fost Geo Dumitrescu, legând prietenii pentru mulți ani”. Toți cei prezenți au avut ocazia să-l asculte pe cel omagiat, prin intermediul unei casete audio puse la dispoziție de Măriuca Martinescu, recitând din propriile poezii dedicate Dobrogei.